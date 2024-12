To był najkrótszy stan wojenny z wprowadzonych w Korei Południowej. Trwał raptem… 150 minut

W Republice Korei przed 3 grudnia 2024 r. kilkanaście razy wprowadzano stan wojenny (martial law) lub stan wyjątkowy (state of emergency). Od czasu demokratyzacji w latach 80., Korea Południowa nie wprowadzała takich legislacji. Do 3 grudnia 2024 r. Wówczas wprowadzony stan nadzwyczajny obowiązywał przez… 2,5 godziny. Został zniesiony po tym, jak gdy Zgromadzenie Narodowe przyjęło uchwałę wzywającą prezydenta Republiki Yoon Seok-yeola do zniesienia stanu wojennego.

