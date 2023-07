Spis treści

Szczyt NATO w Wilnie 11-12 lipca 2023. "Nie będzie to przełomowy szczyt, ale bardzo ważny"

- Nie będzie to przełomowy szczyt, ale bardzo ważny, bo pierwszy po przyjęciu strategii Sojuszu w Madrycie – mówi w rozmowie z Portalem Obronnym Wojciech Lorenz, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, specjalizujący się w badaniu NATO. Jak dodaje, jest pewien problem z nadaniem politycznego znaczenia szczytowi na Litwie, ponieważ wiele zatwierdzonych na nim decyzji będzie po prostu związanych z wdrażaniem nowej strategii. Wokół jakich problemów i tematów będzie się zatem koncentrować spotkanie przywódców Sojuszu Północnoatlantyckiego 11 i 12 lipca?

Będą dwa najważniejsze tematy: zatwierdzenie nowych planów obrony terytorium Sojuszu, tzw. planów regionalnych oraz sformułowanie języka dotyczącego przyszłego członkostwa Ukrainy w NATO – mówi Wojciech Lorenz.

Nowe plany obrony terytorium Sojuszu Północnoatlantyckiego

Nowe plany to radykalna zmiana w podejściu NATO do kolektywnej obrony. Siły z konkretnych państw będą przypisane do obrony określonego terytorium. Jak tłumaczy ekspert z PISM, zatwierdzenie planów obronnych będzie wiązało się z nową strukturą sił NATO.

Sojusznicy wyznaczą więcej niż do tej pory sił na potrzeby działań pod wspólnym dowództwem. Oczywiście konieczne będą poważne inwestycje w sprzęt i uzbrojenie, aby siły te były faktycznie zdolne do szybkiego udziału w konflikcie o dużej intensywności. Konieczne będzie też utworzenie nowych dowództw – podkreśla w rozmowie z Portalem Obronnym Wojciech Lorenz.

Kiedy Ukraina będzie członkiem NATO?

A co z członkostwem Ukrainy w NATO? Analityk PISM podkreśla, że ważne, aby nie powtarzać już tylko sformułowania uzgodnionego w 2008 r. w Bukareszcie, że „Ukraina będzie w przyszłości członkiem NATO”, bo tamto sformułowanie było polityczną deklaracją mającą ukryć podziały w NATO dotyczące rozpoczęcia procesu, który mógłby prowadzić do członkostwa Ukrainy. Część państw nie chciała się wtedy zgodzić na przyznanie jej tzw. Membership Action Plan (MAP), czyli planu działań na rzecz członkostwa - NATO-wskiego programu doradztwa, pomocy i praktycznego wsparcia dostosowanego do indywidualnych potrzeb krajów pragnących przystąpić do Sojuszu.

- Chociaż uczestnictwo w MAP nie przesądza czy państwa członkowskie się zgodzą na przyjęcie państwa kandydującego do NATO, to jeśli spełni wymagania, trudniej jest taki sprzeciw uzasadnić - podkreśla Wojciech Lorenz z PISM. Teraz część państw chciałaby takiego formułowania, które będzie wskazywać, że Ukraina może zostać członkiem sojuszu bez MAP, kiedy tylko skończy się wojna na Ukrainie.

Szczyt NATO na Litwie. Przekształcenie Komisji Ukraina-NATO w Radę Ukraina-NATO

Czego jeszcze możemy się spodziewać po szczycie Wilnie? NATO zaproponuje Ukrainie przekształcenie Komisji Ukraina-NATO w Radę Ukraina-NATO.

Do tej pory istniała tylko Rada NATO-Rosja, co miało podkreślać specjalny status Rosji wśród partnerów Sojuszu. Rosja ten status straciła, a Ukraina go właśnie otrzyma. Rada pozwoli na regularne konsultacje na różnych szczeblach, przez co Ukraina będzie miała znacznie większe możliwości wywierania politycznego wpływu na państwa Sojuszu. Taka decyzja ma więc nie tylko znaczenie symboliczne, ale także ważny wymiar praktyczny – podkreśla ekspert PISM w rozmowie z Portalem Obronnym.