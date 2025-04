Rosyjska ingerencja w wybory: Od Rumunii po Hiszpanię

Spis treści

Rosyjskie wpływy w Europie Wschodniej

Przypadki ingerencji Rosji w wybory w krajach Europy Wschodniej, takich jak Rumunia, Bułgaria i Mołdawia pokazują, że przy tak newralgicznych jak wybory trzeba zachować szczególnie wysokie warunki bezpieczeństwa i być czułym na widoczne przejawy narracji prorsyjskich. "Rosja wykorzystuje szeroki wachlarz narzędzi, od finansowania prorosyjskich partii politycznych po szerzenie dezinformacji w mediach społecznościowych, by wpływać na wyniki wyborów", czytamy w raporcie.

W Rumunii prorosyjskie narracje skupiają się na podważaniu wiarygodności instytucji unijnych i promowaniu eurosceptycyzmu. Natomiast w Bułgarii rosyjska propaganda wykorzystuje tematy historyczne i kulturowe, by budować prorosyjskie sentymenty. Szczególnie tego typu państwa są wysoce narażone na rosyjskie działania dezinformacyjne.

Wynika to z faktu, że są to państwa znajdujące się w przeszłości za żelazną kurtyną pod dominacją ZSRR. Ważnym aspektem jest również ten religijny, są to państwa prawosławne, wobec których może działać rosyjska cerkiew. Nie jest tajemnicą, że ta instytucja kościelna jest szeroko wykorzystywana przez Kreml do szerzenia swoich działań dezinformacyjnych i wzmacniania swojej strefy wpływów.

Działania Rosji w Europie Zachodniej

Ingerencja Rosji nie ogranicza się jedynie do Europy Wschodniej. Raport PAP ujawnia również przypadki rosyjskich działań w krajach Europy Zachodniej, takich jak Hiszpania, Francja i Niemcy. "Rosyjskie służby wykorzystują cyberataki i dezinformację, by wpływać na opinię publiczną i destabilizować sytuację polityczną w tych krajach", stwierdza raport. W Hiszpanii Rosja wspierała ruchy separatystyczne w Katalonii, szerząc fałszywe informacje i podsycając konflikty społeczne. W Niemczech i Francji rosyjska dezinformacja koncentruje się na tematach migracji i bezpieczeństwa, mając na celu polaryzację społeczeństwa i osłabienie zaufania do władz.

Dezinformacja: Szerzenie fałszywych informacji i manipulacja faktami w mediach tradycyjnych i społecznościowych.

Propaganda: Promowanie prorosyjskich narracji i podważanie wiarygodności instytucji demokratycznych.

Cyberataki: Ataki na infrastrukturę krytyczną i systemy informatyczne, mające na celu zakłócenie procesów wyborczych.

Finansowanie prorosyjskich partii: Wspieranie finansowe ugrupowań politycznych sprzyjających Rosji.

Zagrożenia i wyzwania

Rosyjska ingerencja w wybory stanowi poważne zagrożenie dla demokracji i bezpieczeństwa w Europie. Raport PAP wzywa do zwiększenia świadomości społecznej na temat rosyjskich działań oraz do wzmocnienia mechanizmów obronnych przed dezinformacją i cyberatakami. "Konieczna jest ścisła współpraca między państwami członkowskimi UE w celu przeciwdziałania rosyjskiej ingerencji i ochrony integralności procesów wyborczych", konkluduje raport. W obliczu rosnącego zagrożenia konieczne jest podjęcie zdecydowanych działań, by zapewnić bezpieczeństwo i stabilność w Europie.

Jest to kluczowe, ponieważ już obecnie widać jak skrajnie nacjonalistyczne ugrupowania polityczne w Europie Zachodniej, często podważające integralność Unii Europejskiej i sugerujące a czasem i nawet namawiające do wyjścia ze struktur Unii Europejskiej.

Działania rosyjskie mają to szczególny wydźwięk również w Polsce, która jest szczególnie narażona na rosyjskie działania dezinformacyjne z racji położenia, sytuacji geopolitycznej i zbliżających się wyborów prezydenckich. Warto również zaznaczyć, że Polska jest najczęściej atakowanym państw pod względem cybernetycznym. Kierunek tych ataków najczęściej ma miejsce ze wschodu.