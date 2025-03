Rosja może zachować bazy w Syrii? Korzysta z ocieplenia stosunków z USA

Według dziennika Moskwa jest skłonna zainwestować w bliskowschodnim kraju miliardy dolarów między innymi w rozbudowę portu Tartus, w kopalnie fosforanów oraz w budowę zakładu produkującego nawozy. Informatorzy gazety zasugerowali, że rozmowy między Rosją a Syrią obejmują również możliwe przeprosiny ze strony Moskwy za jej rolę w bombardowaniu syryjskich cywilów. Damaszek nalegał też, aby Kreml przekazał mu obalonego prezydenta Baszara al-Asada, który znalazł schronienie w Moskwie, ale tej prośbie Rosjanie odmówili.

Pierwsza konkretna umowa, jaką nowe władze w Damaszku, którym przewodzi tymczasowy prezydent Ahmed al-Szara, zawarły z Moskwą dotyczy drukowania waluty syryjskiej po tym, jak jedna z filii austriackiego banku centralnego zaprzestała tego z powodu sankcji nałożonych przez Unię Europejską podczas syryjskiej wojny domowej.

Moskwa korzysta z okazji, licząc na dalsze ocieplenie relacji z prezydentem USA Donaldem Trumpem, którego administracja wciąż nie ma pomysłu na Syrię, pozostawiając Rosji szerokie pole na działania pozwalające jej chronić swoje interesy w tym bliskowschodnim kraju. Według innych źródeł, na które powołuje się "WSJ", Waszyngton mógłby też przymknąć oko na starania Moskwy ze względu na Izrael, któremu nie podobają się rosnące wpływy Turcji w Syrii.

GEN.T.DREWNIAK: ROSYJSKA ARMIA ZDOBYŁA KRWAWE, ALE BEZCENNE DOŚWIADCZENIE

"Największym strachem Izraela jest to, że Turcja przyjdzie i ochroni ten nowy syryjski porządek islamistyczny, który ostatecznie stanie się bazą dla Hamasu i innych bojowników" - tłumaczył Aron Lund z amerykańskiego think tanku Century International.

Moskwa prowadzi rozmowy z Damaszkiem, ale najwidoczniej nie jest pewna, że zakończą się one pełnym przekazaniem jej baz wojskowych, dlatego kontynuuje wywożenie z nich swojego sprzętu.

Kolejny konwój rosyjskich statków i okrętów wojennych opuszczających syryjskie wybrzeże widziany był 2 marca, o czym informował analityk wojskowy MT Anderson. Według niego fakt, że Kreml wycofuje z syryjskich baz ciężki sprzęt, dowodzi, że jeśli Rosjanom uda się utrzymać przyczółek w Syrii, będzie to "mniejsza obecność i będzie miała ograniczoną rolę w porównaniu ze swobodą operacyjną, jaką Rosjanie cieszyli się od czasów sowieckich".

Kraje leżące nad Morzem Śródziemnym, zwłaszcza Włochy, niepokoi to, że część tych rosyjskich zasobów wojskowych trafia do wschodniej Libii, co będzie miało reperkusje dla bezpieczeństwa w regionie. Włoski minister obrony Guido Crosetto ostrzegł niedawno, że relokacja Rosji z Syrii do Libii "umieszcza wrogie zdolności morskie dwa kroki od włoskiego terytorium".

Gdy Syria zapewniała Rosji tylko dostęp do Lewantu, Libia otwiera przed nią głębię całej Afryki. Zwłaszcza po bezprecedensowym wycofaniu się z kontynentu Zachodu, gdy wojska francuskie zostały zmuszone do opuszczenia Mali, Burkina Faso, Nigru, Czadu i Senegalu, a siły USA musiały wyjść z Nigru.

Moskwa pragnie stałej obecności swojej marynarki wojennej na Morzu Śródziemnym i kontroli szlaków tranzytowych z Libii, ponieważ to umożliwiłoby jej wywieranie presji na Europę w sprawie istniejących i mających powstać szlaków energetycznych łączących oba kontynenty.

PAP