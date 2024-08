TAKIE RZECZY TYLKO W ROSJI

Jest możliwe, że tzw. poparcie społeczne w kwestii wojny z Ukrainą po operacji kurskiej SZU wzrośnie. Czy jednak przybędzie uważających, że „sprawy państwa idą w dobrym kierunku”? To już nie jest takie pewne. Przed operacją kurską 72 proc. respondowanych podawało twierdzącą odpowiedź. Wskaźnik takiego wysokiej oceny praktycznie nie zmienia się od pół roku. Tylko 17 proc. społeczeństwa FR nie podziela optymizmu większości obywateli.

Skoro sprawa państwa mają się dobrze, to wysokie oceny powinni otrzymać politycy, którzy owe sprawy prowadzą. A ściślej ujmując jeden: Władimir Władimirowicz Putin. I tu rzecz się komplikuje. W lipcu zaufanie do niego deklarowało… 49 proc. społeczeństwa. To spory dysonans w porównaniu do poprzedniej oceny (72 proc.). Rosja to jednak specyficzne państwo, specyficzne społeczeństwo. Bo jednocześnie aż 87 proc. Rosjan aprobuje działania Putina. Jako prezydenta Federacji. To jak to jest? Mniejszość ma do niego zaufanie, a zdecydowana większość uważa, że jest dobry prezydentem i to dobrze Rosją rządzi? Jest jak jest.

Garda: Nie tylko płacenie składek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

MNIEJSZOŚĆ CHCE WOJNY CZY JEJ NIE CHCE?

A co wykazują badania Centrum Lewady w sprawie wojny z Ukrainą, możliwości jej zakończenia?

Ponad połowa Rosjan opowiada się za przejściem do negocjacji pokojowych: 58 proc. W tym miejscu trzeba podkreślić przez przypomnienie, że pokój w rosyjskiej optyce oznacza zaakceptowanie przez Ukrainę zmian terytorialnych zaszłych w 2014 r. i w czasie SWO.

Spada liczba zwolenników kontynuowania działań zbrojnych. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy ich udział spadł o 9 punktów, do 34 proc. (a jednocześnie 87 proc. społeczeństwa aprobuje działania Putina, który (przynajmniej na razie) nie zamierza kończyć wojny. Centrum podkreśla,. że są to najniższe wskaźniki poparcia dla opinii o konieczności kontynuowania działań wojennych przez cały okres obserwacji. Ale, ale…

Inne wyniki dotyczące konfliktu z Ukrainą wskazywałyby, że to mniejszość chce zakończenia wojny, a nie większość. Można dostać poplątania myśli od podawania tych sprzeczności.

„Od rozpoczęcia specjalnej operacji wojskowej większość Rosjan uważa, że ​​przebiega ona pomyślnie w lipcu – stwierdziło tak 64% respondentów (nastąpił nieznaczny spadek tego wskaźnika o 6 punktów procentowych w porównaniu z poprzednim pomiarem z lutego 2024 r.); )…” – komunikuje Centrum Lewady.

Dla jasności: w poprzednich miesiącach również większość Rosjan było zdania, że wojna z Ukrainą „przebiega pomyślnie”. Centrum Lewady wskazuje: „Respondenci, którzy twierdzą, że specjalna operacja wojskowa przebiega pomyślnie, mają na myśli: „nasze wojska posuwają się naprzód ” – 30%, „wyzwalanie terytoriów/miast/ludności/ludzi ” – 23%, „zajmowanie/podbijanie terytorium/obiektów wojskowych ” — 16%, „niszczymy wroga/sprzęt/bojowników/najemników” – 6%”.

WOJNA SZYBKO NIE SKOŃCZY SIĘ

Dodać trzeba, że ponad połowa Rosjan (57 proc.), podobnie jak rok temu, uznaje decyzję o rozpoczęciu SWO za słuszną. Przeciwnego zdania jest 27 proc. respondentów, a 16 proc. nie miało zdania w tej kwestii.

Ciekawe czy w sierpniowym badaniu (Centrum sondaże przeprowadza w cyklu miesięcznym, pod koniec miesiąca) przybędzie optymistów?

Jednak zarówno „optymiści”, jak i „pesymiści” uważają, że wojna z Ukrainą szybko się nie zakończy (choć coraz częściej w zachodnich mediach pisze się o możliwości rozejmu jeszcze w tym roku). W ciągu ostatnich sześciu miesięcy nieznacznie wzrósł odsetek respondentów uważających, że działania wojenne zakończą się w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Wracając do tego, co jeszcze nie było przedmiotem badań Centrum Lewady: wpływu ukraińskiej inicjatywy na kierunku kurskim. Pod koniec sierpnia powinno być wiadome, jak ona wpłynęła m.in. u zwolenników wojowania z Ukrainą na „poczucie dumy z własnego narodu” (w lipcu wyrażało ją 40 proc. respondowanych z tej grupy) i „wiarę w przyszłość” (21 proc.)?