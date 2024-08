Pomoc Iranu dla Rosji wchodzi na wyższy poziom. Teheran dostarczy systemy rakietowe krótkiego zasięgu Fath-360

Uważa się, że rosyjski resort obrony podpisał 13 grudnia 2023 roku umowę z Teheranem na dostawy Fath-360 oraz innych systemów rakietowych, których producentem jest irańska państwowa firma Aerospace Industries Organization (AIO) - przekazali rozmówcy Reutersa.

Agencja wyjaśnia, że Rosja posiada własne systemy rakietowe, ale import Fath-360 pozwoli jej na wykorzystanie swoich pocisków do atakowania celów położonych za linią frontu, podczas gdy irańskie rakiety krótkiego zasięgu (do 120 km) będą przeznaczone do ostrzeliwania bliżej położonych ukraińskich pozycji.

Rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego oznajmił, że USA i ich sojusznicy oraz państwa G7 "są gotowe na szybką i surową odpowiedź, jeśli Iran zdecyduje się na takie transfery (broni)". Dodał też, że "Biały Dom wielokrotnie ostrzegał Iran przed pogłębianiem współpracy z Rosją po jej inwazji na Ukrainę na pełną skalę".

Irańska misja przy ONZ wydała komunikat, w którym wyjaśnia, że Teheran zawarł długofalowe partnerstwo strategiczne z Rosją, obejmujące współpracę militarną, jednak "ze względów etycznych Iran powstrzymuje się do końca wojny od transferów jakiejkolwiek broni, włącznie z pociskami rakietowymi, które mogłyby zostać wykorzystane w konflikcie z Ukrainą".

Źródła wywiadowcze, z którymi rozmawiał Reuters, nie poinformowały, kiedy irańska broń ma dotrzeć do Rosji, ale zapewniły, że stanie się to wkrótce.

Jak dotąd - przypomniała agencja - irańskie wsparcie dla sił zbrojnych Rosji ograniczało się do dostarczania dronów typu Shahed. Reuters napisał już jednak w lutym 2024 roku, że irańsko-rosyjska współpraca wojskowa pogłębia się, a Rosja wyraziła zainteresowanie importem pocisków rakietowych ziemia-ziemia.

Według źródeł Reutersa Teheran dostarczył już Moskwie około 400 rakiet ziemia-ziemia dalekiego zasięgu Fateh-110, jednak przedstawiciele europejskich agencji wywiadowczych oceniają, że nie doszło jeszcze do tego transferu.

PAP