Polska i Turcja zacieśniają więzi obronne. Wspólne ćwiczenia wojskowe i programy szkoleniowe na horyzoncie

Współpraca wojskowa Polski i Turcji nabiera tempa

Podczas spotkania szefa BBN Dariusza Łukowskiego z gen. Metinem Gurakiem, szefem Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Turcji, jednym z głównych tematów była dotychczasowa współpraca polsko-turecka w obszarze bezpieczeństwa i obronności. Jak poinformowało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego w swoim komunikacie:

Ta deklaracja gen. Guraka to jasny sygnał, że Turcja jest zainteresowana dalszym zacieśnianiem więzi wojskowych z Polską. Intensyfikacja wspólnych ćwiczeń i programów szkoleniowych ma na celu zwiększenie interoperacyjności sił zbrojnych obu krajów oraz wymianę doświadczeń w zakresie taktyki i strategii wojskowej.

Polska docenia potencjał tureckiego przemysłu obronnego

Kolejnym ważnym aspektem rozmów była współpraca przemysłów obronnych Polski i Turcji. Szef BBN Dariusz Łukowski pozytywnie ocenił zdolności produkcyjne tureckich zakładów zbrojeniowych oraz ich szeroką ofertę.

To ważny sygnał, że Polska widzi w Turcji potencjalnego partnera w zakresie modernizacji swojego wojska. Turecki przemysł obronny w ostatnich latach dynamicznie się rozwija, oferując nowoczesne rozwiązania w zakresie systemów uzbrojenia, pojazdów opancerzonych, dronów i innych technologii wojskowych.

Szczyt NATO w Hadze – okazja do dalszych rozmów o bezpieczeństwie regionu

W komunikacie BBN przypomniano również, że kilka dni temu minister Łukowski rozmawiał z sekretarzem generalnym Rady Bezpieczeństwa Narodowego Republiki Turcji Okayem Memisem, którego zaprosił do złożenia wizyty w Polsce. Celem wizyty ma być przedyskutowanie problematyki bezpieczeństwa regionu oraz oczekiwań wobec zbliżającego się szczytu NATO w Hadze.

Zbliżający się szczyt NATO w Hadze będzie ważną okazją do dalszych rozmów na temat współpracy polsko-tureckiej w obszarze bezpieczeństwa. Oba kraje są ważnymi członkami Sojuszu Północnoatlantyckiego i aktywnie uczestniczą w jego misjach i operacjach. Zacieśnianie współpracy między Polską a Turcją wzmacnia wschodnią flankę NATO i przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa w regionie.

🇵🇱🇹🇷Szef BBN Dariusz Łukowski rozmawiał z generałem Metinem Gürakiem, Szefem Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Turcji. Podczas spotkania omówiono m. in. dotychczasową współpracę polsko-turecką w obszarze bezpieczeństwa i obronności.Generał Gürak wyraził wolę zintensyfikowania… pic.twitter.com/0vfVNXtTTW— BBN (@BBN_PL) May 14, 2025

Zacieśnianie współpracy wojskowej między Polską a Turcją to ważny krok w umacnianiu bezpieczeństwa w regionie. Intensyfikacja wspólnych ćwiczeń i programów szkoleniowych, a także współpraca przemysłów obronnych, przyczynią się do zwiększenia interoperacyjności sił zbrojnych obu krajów i wymiany doświadczeń. Nadchodzący szczyt NATO w Hadze będzie okazją do dalszych rozmów na temat współpracy polsko-tureckiej w obszarze bezpieczeństwa i wspólnych wyzwań.