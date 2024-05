Kijów ma nadzieję, że wkrótce pozna mapę drogową do członkostwa w Sojuszu

Po raz drugi Kijów złożył oficjalny wniosek o członkostwo w Pakcie 24 września 2020 r. Nastąpiło to podczas szczytu Sojuszu w Londynie. Po raz drugi, bo pierwszy wniosek (złożony 23 sierpnia 2008 r.) został de facto odrzucony.

Kancelaria Prezydenta Ukrainy podała w komunikacie po posiedzeniu Grupy (7 maja, w formule online), że w spotkaniu uczestniczyli m.in. szef Kancelarii Prezydenta Andrij Jermak, sekretarz generalny NATO w latach 2009-2014 Anders Fogh Rasmussen oraz b. prezydent RP Aleksander Kwaśniewski, b. premier Marek Belka, b. premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson, b. premier Finlandii Sanna Marin i b. sekretarz stanu USA Hillary Clinton.

Współprzewodniczący Grupy Anders Fogh Rasmussen podkreślił, że projekt raportu wskazuje na zdecydowane poparcie dla kursu Ukrainy do członkostwa w NATO. Według niego dokument zawiera konkretne propozycje dotyczące przyszłego członkostwa Ukraina w Sojuszu, jako kluczowej gwarancji bezpieczeństwa dla tego państwa i regionu euroatlantyckiego. Raport zostanie opublikowany w „najbliższej przyszłości”. Znajdą się w nim również rozwiązania na rzecz zapewnienia trwałego pokoju oraz odstraszania Rosji.

W lipcu 2023 r., podczas szczytu NATO w Wilnie, Ukraina oczekiwała, że zaprezentowana zostanie jej mapa drogowa do członkostwa w NATO. Wołodymyr Zełenski nie krył rozczarowania, że Ukrainie nie przedstawiono konkretów. Współprzewodniczący Grupy z ukraińskiej strony uważa, że w zbliżającym się lipcowym szczycie NATO w Waszyngtonie Ukraińcy usłyszą jakieś konkrety.

„Zdecydowane i jasne decyzje na szczycie w Waszyngtonie będą niezwykle ważne. Będą one dobrą motywacją dla naszych obywateli. Naprawdę chcemy, aby jedność NATO była niezwykle silna” – wypowiada się w komunikacie Andrij Jermak.

Z tymi decyzjami, to raczej nie będzie tak, jakby sobie tego życzył Kijów. Pod koniec kwietnia sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg rozmawiał z prezydentem Zełenskim. Po tym spotkaniu oświadczył dziennikarzom: „Dążymy do tego, aby Ukraina została członkiem Sojuszu, ale aby podjąć tę decyzję, potrzebujemy zgody wszystkich sojuszników i nie spodziewam się, że porozumienie w tej sprawie osiągniemy do lipca”.

GARDA: 25 lat Polski w NATO. Rozmowa z Januszem Onyszkiewiczem Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Decydenci w NATO muszą liczyć się z opinią publiczną w kwestii rozszerzenia Paktu o Ukrainę. Najwięcej jego zwolenników jest, co naturalne, w samej Ukrainie. Z badań w latem 2023 r. wynika, że 89 proc. Ukraińców jest za tym, by ich państwo znalazło się w NATO. Dodać trzeba, że w pierwszym roku wojny to poparcie było niższe. Odwrotnie jest akceptacją rozszerzenia struktur Paktu o NATO. Malało wraz z upływem czasu.

Latem 2023 r. w sondażu przeprowadzonym na zlecenie niemieckiej agencji prasowej DPA, 42 proc. uczestników opowiedziało się za tym, by przyjąć Ukrainę do NATO dopiero po zakończeniu wojny.

Tylko 13 proc. uznało, że Ukraina winna się stać natychmiast członkiem NATO, a 29 proc. było zasadniczo przeciwnych rozszerzeniu o Ukrainę Sojuszu.

W sierpniu 2023 r. IBRiS przeprowadził badania na zlecenie „Rzeczpospolitej”. Okazało się, że 47,7 proc. respondowanych nie zgadzało się na to, aby już teraz Ukraina mogła stać się członkiem NATO, przeciwnego zdania było 40 proc. Polaków, a nie miało zdania w sprawie 12,3 proc. osób.

Co ciekawe – wedle badań z lata 2023 r. przeprowadzonych przez słynny Instytut Gallupa – choć większość Ukraińców aprobuje przywództwo USA, to ten odsetek poparcia spada. A to w znacznej mierze od Stanów Zjednoczonych zależy, kiedy Ukraina stanie się członkiem a nie współpracującym tylko z NATO.

Wątpliwe jest, by w roku wyborczym w USA miały zapaść jakieś wiążące decyzje względem członkostwa Ukrainy w Pakcie. Polska droga do NATO trwała lata. Zaczęliśmy w 1991 r., a do celu Polska dotarła w roku 1999. A po 1945 r. nie było u nas wojny, poza stanem wojennym wprowadzonym przez gen. Wojciecha Jaruzelskiego...