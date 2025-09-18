Karol III i Donald Trump: Wielka Brytania i USA wzmacniają więzi obronne

• Monarchowie i prezydent USA wraz z elitą biznesu uczestniczyli w bankiecie na zamku Windsor z udziałem 160 gości, zorganizowanym z pełnym królewskim ceremoniałem

• Trump nazwał spotkanie z Karolem III „jednym z największych zaszczytów” i porównał relacje obu krajów do „dwóch nut w jednym akordzie”

• W czwartek Trump spotka się z premierem Keirem Starmerem w Chequers; planowane są rozmowy polityczne, konferencja i podpisanie umów wartych dziesiątki miliardów dolarów

Monarcha podkreślił, że „szczególne” relacje między Londynem a Waszyngtonem „czynią nas bezpieczniejszymi i silniejszymi na przestrzeni pokoleń”, przypominając o wspólnych poświęceniach w czasie wojen oraz o długotrwałej współpracy handlowej. Zasugerował również, że oba państwa mogą „zajść jeszcze dalej” w rozwoju współpracy gospodarczej, wychodząc poza umowę handlową podpisaną na początku tego roku.

Król pochwalił prezydenta, Donald Trump skomplementował Karola III

– Nasze narody walczyły i ginęły razem za wartości, które są nam drogie..

JKM Karol III pochwalił chwaląc prezydenta USA za „osobiste zaangażowanie w znajdowanie rozwiązań niektórych z najtrudniejszych konfliktów na świecie”.

Okolicznościową mowę monarcha UK zakończył toastem na cześć Donalda Trumpa i jego żony Melanii oraz „za zdrowie, pomyślność i szczęście narodu Stanów Zjednoczonych Ameryki”.

Prezydent USA z kolei podkreślił, że darzy ogromnym szacunkiem króla oraz Wielką Brytanię. Przyznał, że „to naprawdę jeden z największych zaszczytów w moim życiu (spotkanie z Karolem III – Portal Obronny). Wyraził także uznanie dla oddania monarchy na rzecz „zachowania wspaniałego i niepowtarzalnego charakteru królestwa”. Mówiąc o relacjach między państwami, stwierdził, że „jesteśmy jak dwie nuty w jednym akordzie lub dwa wersy w tym samym wierszu”, dodając, że określenie „szczególne stosunki” nie oddaje w pełni więzi łączącej oba narody.

Przyjęcie w iście królewskim stylu na cześć prezydenta Stanów Zjednoczonych

W bankiecie uczestniczyło 160 zaproszonych gości. Zasiedli przy stole o długości 47,3 m, na którym ustawiono 139 świec i 1452 sztućce. Obsługą gości zajmowało się ponad 100 osób.

JKM Karol III siedział pośrodku stołu, między Trumpem a sekretarzem stanu USA Marco Rubio. Obok prezydenta zasiadła księżna Walii Katarzyna, a po przeciwnej stronie stołu królowa Kamila – między Melanią Trump a sekretarzem skarbu USA Scottem Bessentem, tuż obok księcia Williama (Wilhelm). Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer znalazł się obok dyrektora generalnego Blackstone Steve’a Schwarzmana i Jeanette Rubio, żony Marco Rubio.

Wśród gości byli także szefowie światowych firm, m.in. dyrektor generalny Apple Tim Cook, prezes Nvidii Jensen Huang i Sam Altman z OpenAI. Przy stole zasiedli również magnat medialny Rupert Murdoch, który został pozwany przez Trumpa za artykuł w „Wall Street Journal”, oraz golfista i zwycięzca US Masters Nick Faldo. Kto i gdzie i przy kim siedział ustala ściśle królewski protokół ceremonialny, niekoniecznie zbieżny z „cywilnym niekrólewskim”, czyli dyplomatycznym.

Dodać należy, że Trump jest pierwszym przywódcą dwukrotnie przyjętym przez brytyjskich monarchów w ramach wizyty państwowej z pełnym ceremoniałem. Po raz pierwszy przyjęto go w 2019 r., podczas panowania królowej Elżbiety II.

Polityczno-biznesowe spotkanie amerykańskiego prezydenta i brytyjskiego premiera

W czwartek (18 września) rano prezydent Trump i jego żona Melania oficjalnie pożegnają się z królem Karolem III i królową Kamilą, kończąc pobyt w zamku Windsor. Następnie prezydent uda się do Chequers, oficjalnej wiejskiej rezydencji szefa brytyjskiego rządu w Buckinghamshire, gdzie spotka się z premierem Keirem Starmerem i jego żoną. Ceremonię powitania ma uświetnić kompania honorowa Królewskich Sił Powietrznych (RAF) oraz grupa szkockich dudziarzy. W planach jest wizyta w archiwum premiera Winstona Churchilla, spotkanie dwustronne, wspólna konferencja prasowa oraz przyjęcie biznesowe.

W tym samym czasie Melania Trump, w towarzystwie królowej Kamili, zwiedzi Dom Lalek Królowej Marii i Bibliotekę Królewską, a następnie dołączy do księżnej Kate w ogrodach Frogmore, by spotkać się z grupą skautów.

Jak zapowiedzieli przedstawiciele Białego Domu, podczas wizyty zostaną podpisane trzy biznesowe porozumienia:

• o inwestycjach w naukę i technologie,

• o wspólnych inicjatywach dotyczących budowy zaawansowanych reaktorów atomowych w Wielkiej Brytanii oraz

• o zakupach zbrojeniowych.

Planowane umowy dotyczą inwestycji wartych dziesiątki miliardów dolarów. W składzie amerykańskiej delegacji mają znaleźć sie m.in. szefowie firm NVIDIA i OpenAI, Jensen Huang i Sam Altman, a także funduszu inwestycyjnego BlackRock.

Według urzędników Białego Domu podczas rozmowy ze premierem Starmerem prezydent Trump może poruszyć również temat wolności słowa oraz cenzury w internecie, o co rząd w Londynie oskarżali m.in. Elon Musk i J.D. Vance. Podczas briefingu, zapowiadającego wizytę, przedstawiciele administracji USA nie wspomnieli o tym, czy omawiany będzie temat wojny w Ukrainie lub naruszeń przestrzeni powietrznej krajów NATO przez Rosję...