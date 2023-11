Spis treści

Izraelska operacja w szpitalu przeciw Hamasowi

"W oparciu o informacje wywiadu i z konieczności operacyjnej, siły IDF prowadzą precyzyjną i wymierzoną w konkretne cele operację przeciwko Hamasowi w określonych rejonach szpitala Al Szifa" - głosi komunikat IDF. W komunikacie podkreślono, że "w siłach IDF są zespoły medyczne i osoby mówiące po arabsku, które przeszły specjalne przeszkolenie aby przygotować się do tych skomplikowanych i specyficznych warunków w celu uniknięcia wyrządzenia krzywdy cywilom".

Ministerstwo zdrowia władz Gazy przyznało, że armia izraelska uprzedziła o zamiarze dokonania operacji przeciwko Hamasowi na terenie szpitala, który jest usytuowany w mieście Gaza w samym środku walk. Równocześnie ministerstwo obarczyło Izrael "pełną odpowiedzialnością" za życie pacjentów, personelu medycznego i uchodźców, którzy schronili się na terenie szpitala.

W szpitalu, poza chorymi i personelem placówki, znajdują się tysiące osób, które zostały zmuszone przez walki do opuszczenia swoich domów.

Hamas opublikował oświadczenie, w którym również obarczył "pełną odpowiedzialnością" za akcję w kompleksie szpitalnym Izrael i osobiście prezydenta Joe Bidena.

Zdaniem Hamasu oświadczenie wywiadu USA z wtorku, w którym poparł "fałszywą" ocenę izraelską, iż szpital jest wykorzystywany przez jego bojowników "był zielonym światłem" do ataku i do "dalszych masakr cywilów". Według Hamasu szpital otoczony jest "praktycznie ze wszystkich stron przez wojska izraelskie, które prowadzą intensywny ogień".

Zdaniem Izraela Hamas ma pod szpitalem Al Szifa centrum dowodzenia i wykorzystuje jego budynek i biegnące pod nim tunele do prowadzenia walk a także do przetrzymywania zakładników, a znajdujące się tam osoby traktuje jak "żywe tarcze". Rzecznik armii izraelskiej Daniel Hagari oświadczył we wtorek, że wykorzystywanie przez Hamas szpitala do celów wojskowych oznacza, że "nie jest on chroniony przez prawo międzynarodowe"

Izrael nie ma zamiaru otwierać przejść granicznych ze Strefą Gazy po zakończeniu wojny z Hamasem

Po wojnie z palestyńską organizacją terrorystyczną Hamas Izrael nie ma zamiaru ponownie otwierać swoich dwóch przejść granicznych ze Strefą Gazy - oznajmił izraelski minister spraw zagranicznych Eli Cohen.

"W Izraelu panuje przekonanie, że nie będzie już żadnych kontaktów pomiędzy (naszym krajem) i Gazą" – przyznał Cohen, dodając, że "Okręgowe Biuro Koordynacyjne i Łącznikowe można przerobić na muzeum". Zapowiedział również, że przez granicę nie będą przemieszczać się ani towary, ani ludzie - łącznie z Palestyńczykami, którzy pracowali w Izraelu przed wojną, rozpoczętą od ataku terrorystycznego Hamasu na ten kraj z 7 października - poinformował we wtorek dziennik "Jerusalem Post".

Strefę Gazy łączą ze światem zewnętrznym trzy przejścia graniczne: dwa wiodące do Izraela i jedno do Egiptu. To ostatnie nie zostało jednak przystosowane do obsługi intensywnego ruchu towarowego.

Oświadczenie Cohena było jedną z pierwszych oznak, że Izrael nie planuje ponownego otwarcia swoich przejść nawet po uwolnieniu zakładników, uprowadzonych przez terrorystów do Strefy Gazy 7 października.

Na pytania dziennikarzy o przepływ towarów i osób Cohen odpowiedział, że popiera plan otwarcia ruchu towarowego nowo utworzonym szlakiem morskim między palestyńską półenklawą i Cyprem.

"Oczywiście istnieje pragnienie wyrażane w przeszłości, a ostatnio także przez wielu członków obecnego rządu izraelskiego, by trwale oddzielić Gazę od Zachodniego Brzegu i Izraela" – powiedziała dziennikarzom Miriam Marmur, przedstawicielka izraelskiej lewicowej organizacji pozarządowej Gisha – Legal Center for Freedom of Movement. W jej ocenie taki krok "podważyłby jednak możliwość powstania państwa palestyńskiego, obejmującego zarówno Gazę, jak też Zachodni Brzeg".

Analitycy i media przewidują, że Strefa Gazy i Zachodni Brzeg Jordanu mogą w przyszłości utworzyć państwo palestyńskie - mimo że Autonomia Palestyńska pod wodzą Fatahu sprawuje obecnie władzę na Zachodnim Brzegu, a terrorystyczny Hamas - w Strefie Gazy.

Jemeńscy Huti przeprowadzili atak na Ejlat w Izraelu

Jemeńscy Huti wystrzelili serię rakiet balistycznych na różne cele w Izraelu, w tym wrażliwe obiekty w mieście Ejlat na południu kraju - poinformował we wtorek rzecznik wojskowy grupy cytowany przez agencję Reuters.

Do ataku doszło "po 24 godzinach od kolejnej operacji wojskowej, przeprowadzonej przez drony na te same izraelskie cele" – dodał rzecznik.

Podkreślił, że Huti "nie zawahają się zaatakować dowolnego izraelskiego statku na Morzu Czerwonym lub w jakimkolwiek innym miejscu", do którego mogą dotrzeć.

Izraelska armia przełamała obronę Hamasu wokół miasta Gaza

Minister obrony Joaw Galant poinformował we wtorek, że Siły Obronne Izraela (IDF) przełamały obronę Hamasu wokół miasta Gaza, od północy i południa - podał portal Times of Israel.

Galant sprecyzował, że izraelska armia kontroluje naziemny obszar północnej Strefy Gazy, szczególnie w mieście Gaza.

"Upoważniłem armię do dalszego posuwania się naprzód, zarówno dzisiaj, jak i w nadchodzących dniach, aby wykonać zadania. Nie będzie bezpiecznego miejsca (dla Hamasu), dopóki nie zakończymy naszej misji i nie uwolnimy zakładników" – powiedział.

Odnosząc się do powtarzających się ataków Hezbollahu z Libanu na północny Izrael, Galant podkreślił, że "bezpieczeństwo mieszkańców północy Izraela jest równie ważne, jak bezpieczeństwo mieszkańców południa kraju.

"Wiemy, co zrobić w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia" - podkreślił.

Trzy osoby ranne w Tel Awiwie po ostrzale rakietowym Hamasu

Trzy osoby zostały we wtorek ranne w Tel Awiwie, w tym jedna ciężko, w wyniku ostrzału rakietowego Hamasu - poinformowała izraelska służba zdrowia. Na miasto spadły odłamki rakiet wystrzelonych ze Strefy Gazy przez bojowników palestyńskich.

Jak podaje portal Times of Israel, Hamas przyznał się do wystrzelenia rakiet. Świadkowie mówią o trzech pociskach wylatujących ze Strefy Gazy.

Służba zdrowia w Tel Awiwie poinformowała, że w szpitalu przebywa 20-letni mężczyzna, który został poważnie ranny odłamkiem, oraz 43-letnia kobieta, która jest lekko ranna. Trzecia ofiara także odniosła rany, które nie zagrażają jej życiu.

Według Times of Israel nie jest jasne, czy odłamki pochodziły z bezpośredniego uderzenia rakiet w miasto, czy spadły w wyniku przechwycenia pocisków przez system Żelazna Kopuła.

Armia zajęła kilka rządowych budynków Hamasu w stolicy Strefy Gazy

Armia izraelska zajęła kilka rządowych budynków palestyńskiej organizacji terrorystycznej Hamas w mieście Gaza, czyli stolicy Strefy Gazy; wśród opanowanych obiektów jest m.in. lokalny parlament - poinformował we wtorek portal Times of Israel.

Nasi żołnierze kontrolują też siedziby policji i wywiadu terrorystów - powiadomiły służby prasowe armii.

Armia przejęła także bazę szkoleniową Hamasu, w której bojownicy mieli ćwiczyć przed 7 października, czyli dniem ataku na Izrael. W bazie znajdowały się "pokoje przesłuchań i cele zatrzymań" - relacjonował portal.

Serwis Israel National News przekazał, że izraelscy żołnierze opanowali również fabrykę cementu, gdzie Hamas zbudował tunele wraz z magazynami broni i materiałów wybuchowych.

Oficer armii izraelskiej powiedział dziennikarzom portalu Walla, że "we wszystkich instytucjach rządowych, szkołach i rezydencjach, do których weszliśmy, znaleźliśmy elementy infrastruktury Hamasu".

Izraelska armia informuje o odkryciu tuneli terrorystów Hamasu w meczecie

Izraelska armia ogłosiła, że odkryła tunel terrorystów Hamasu wewnątrz meczetu w Strefie Gazy – przekazała we wtorek stacja Sky News, zaznaczając, że nie była w stanie niezależnie zweryfikować tej informacji.

„Podczas operacji lądowych, żołnierze Sił Obronnych Izraela odkryli szyb tunelu terrorystów zlokalizowany w meczecie w Strefie Gazy” – napisano w oświadczeniu izraelskiej armii na Telegramie. Dodano, że w nocy żołnierze uderzyli w „obóz wojskowy używany przez siły morskie Hamasu do ćwiczeń i przechowywania broni”.

Władze Izraela zarzucają Hamasowi, że wykorzystuje cywilów jako żywe tarcze i korzysta z infrastruktury cywilnej do prowadzenia ataków.

Według izraelskiej armii, w ciągu ostatniej doby izraelskie lotnictwo przeprowadziło uderzenia na około 200 celów, w tym zgrupowania bojowników i centra dowodzenia Hamasu, a także miejsca, gdzie wytwarzano broń i stanowiska, z których wystrzeliwano pociski przeciwpancerne – przekazał portal Times of Israel.

200 tys. mieszkańców uciekło na południe Strefy

Na południe Strefy Gazy od 5 listopada uciekło 200 tys. mieszkańców - poinformowało we wtorek Biuro Pomocy Humanitarnej ONZ (OCHA)

Izrael wielokrotnie wzywał ludność cywilną do ewakuacji z miasta Gaza i północnych rejonów strefy. Jak informowały izraelskie media, Hamas starał się zapobiec ewakuacji cywilów. Armia otwierała korytarze, które miały ułatwić ucieczkę.

Na północy Strefy Gazy wciąż przebywają setki tysięcy cywilów, którzy nie chcą lub nie mogą się ewakuować, ci ludzie mają ogromne problemy z zaopatrzeniem w żywność i wodę - zaznaczono we wtorkowym komunikacie ONZ.

Sześciu Palestyńczyków zabitych w starciach z wojskiem Izraela

Co najmniej sześciu Palestyńczyków zostało zabitych we wtorek wcześnie rano na Zachodnim Brzegu. Co najmniej trzech z nich zginęło w nalocie dronowym wojsk izraelskich, co najmniej dwóch zastrzelono podczas starć z izraelską armią w obozie dla uchodźców w mieście Tulkarm - poinformowały władze palestyńskie i media.

Co najmniej trzech z zabitych mężczyzn zginęło w ataku dronów – podała oficjalna palestyńska agencja informacyjna WAFA, powołując się na informacje przekazane przez szpital w mieście Tulkarm na zachodzie kraju.

Wszyscy byli mężczyznami w wieku 21-32 lat; w starciach w tym regionie Zachodniego Brzegu zostało rannych 12 kolejnych Palestyńczyków - dodaje portal Times of Israel

Nasilająca się przemoc, przypomniała agencja Reutersa, podsyca obawy, że Zachodni Brzeg może stać się nowym frontem w wojnie Izraela z palestyńskim Hamasem.

PM/PAP