Izrael zatwierdził plany ofensywy na Liban. Podjęto także decyzję o stałym zwiększaniu gotowości wojsk

"W ramach oceny sytuacji plany operacyjne ofensywy w Libanie zostały zaaprobowane i zatwierdzone" - głosi komunikat armii.

Szef północnego dowództwa sił izraelskich generał Ori Gordin i szef dowództwa operacyjnego generał Oded Basiuk zaaprobowali plany działań bojowych - podaje Times of Israel.

W nocy z czwartku na piątek libański Hezbollah wystrzelił co najmniej 30 dronów w kierunku siedziby północnego dowództwa Izraela w jednym skoordynowanym uderzeniu i był to największy jak dotąd atak tej grupy z użyciem dronów na państwo żydowskie. Libańskie ugrupowanie wystrzeliło także około 100 rakiet, co również było największym tego typu atakiem odkąd Hezbollah zaczął ostrzeliwać Izrael po rozpoczęciu wojny w Strefie Gazy.

Śmierć Polaka w Strefie Gazy. "To nie był przypadek" Ekspert ds. Izraela Michał Wojnarowicz

Jak dotąd presja dyplomatyczna USA wywierana na gabinet premiera Izraela Benjamina Netanjahu pozwalała uniknąć wojny z Libanem, ale w ostatnich tygodniach napięcie na północnej granicy państwa żydowskiego stale rośnie. Izrael zapowiedział, że jeśli problem ten nie zostanie rozwiązany środkami dyplomatycznymi, to postara się odepchnąć Hezbollah na północ dzięki operacji wojskowej - przypomina Times of Israel.

PAP