Izrael nie zgadza się na zawieszenie broni w Strefie Gazy; „to jest czas wojny”

„Wezwania do zawieszenia broni to wezwania, by Izrael skapitulował przed Hamasem, skapitulował przed terrorem i barbarzyństwem. To się nie stanie. Panie i panowie, Biblia mówi, że jest czas pokoju i czas wojny. To jest czas wojny” – powiedział cytowany przez portal Times of Israel.

Netanjahu oświadczył, że wszystkie wojny powodują niezamierzone ofiary wśród ludności cywilnej. Podkreślił, że Hamas będzie używał cywilów jako żywe tarcze i ukrywał się w piwnicach szpitali. Oskarżył również tę organizację o uniemożliwianie ewakuacji cywilów.

Premier ocenił, że izraelska operacja w Strefie Gazy jest walką „cywilizacji z barbarzyństwem” i wezwał sojuszników, by poparli jego kraj. Atak Hamasu z 7 października nazwał „najgorszym bestialstwem, jakie widział nasz naród od czasu Holokaustu”.

„Izrael będzie się sprzeciwiał siłom barbarzyństwa aż do zwycięstwa. Mam nadzieję, i modlę się za to, by wszystkie cywilizowane narody poparły tę walkę (…), bo walka Izraela jest waszą walką; bo jeśli Hamas i oś zła Iranu wygra, będziecie następnym celem” – ostrzegł.

Na konferencji prasowej wystąpił w poniedziałek również minister obrony Izraela Joaw Galant, który zapewnił, że jego kraj nie zatrzyma się, dopóki nie osiągnie „absolutnego i ostatecznego zwycięstwa”. „Nie chcemy wojny, ale jeśli ktokolwiek próbuje wciągnąć nas w taką rzeczywistość, zapłaci bardzo wysoką cenę” – dodał.

W piątek izraelskie wojska rozszerzyły operacje lądowe w Strefie Gazy, ponawiając przy tym zalecenie ewakuacji palestyńskich cywilów z północnej części tego terytorium, w tym z miasta Gaza, na południe strefy. Według izraelskiego wojska bojownicy Hamasu ukrywają się w rozległej sieci tuneli pod gęsto zaludnionymi obszarami mieszkalnymi.

W poniedziałek izraelscy żołnierze zaatakowali miasto Gaza od wschodu i zachodu m.in. przy użyciu czołgów. Przeprowadzono też uderzenia z powietrza, zabijając „dziesiątki terrorystów” Hamasu – poinformowały Siły Obronne Izraela

Turcja oskarżyła Izrael o zbombardowanie finansowanego przez nią szpitala w Gazie

Ministerstwo spraw zagranicznych Turcji we wtorek wydało oświadczenie, w którym potępia izraelski atak na finansowany przez nią Szpital Przyjaźni Turecko-Palestyńskiej w Gazie, poinformował portal Times of Israel.

Times of Israel załącza zrzut opublikowanego na platformie X tureckiego komunikatu ze zdjęciem rzekomo płonącego szpitala opatrzonym komunikatem: "Izraelskie samoloty bojowe zbombardowały Szpital Przyjaźni Turecko-Palestyńskiej w Gazie, który funkcjonował jako jedyne w regionie miejsce leczenia chorych na raka".

„Ponieważ wszystkie niezbędne informacje, w tym współrzędne przedmiotowej instytucji – która jest jedynym szpitalem onkologicznym w Gazie – zostały z wyprzedzeniem przekazane władzom izraelskim, nie ma żadnego wytłumaczenia dla takiego ataku” – cytuje Times of Israel oświadczenie ministerstwa spraw zagranicznych Turcji.

„Oblężenie i te nieludzkie ataki, których celem jest pozbawienie narodu palestyńskiego w Gazie jego najbardziej podstawowych praw, wyraźnie naruszają prawo międzynarodowe” – dodaje Ankara.

„Izrael musi zaprzestać masowych ataków na mieszkańców Gazy, bez dyskryminacji” – twierdzi Ankara.

Armia Izraela nie skomentowała jeszcze tego wydarzenia, poinformował Times Of Israel

Armia izraelska uderzyła w pozycje Hezbollahu w Libanie

Siły obronne Izraela napisały we wtorek na platformie X, że uderzyły w szereg pozycji Hezbollahu w południowym Libanie w odpowiedzi na ostrzał moździerzowy i atak rakietowy na północny Izrael, poinformował Times of Israel.

IDF twierdzi, że samoloty uderzyły w „infrastrukturę terorystyczną” Hezbollahu w Libanie, skąd terroryści prowadzą ostrzał rakietami i artylerią Izraela. Izraelskie ataki są skoncentrowane na broni i stanowiskach ogniowych Hezbollahu, informuje Times of Israel.

Izraela armia uwolniła żołnierkę przetrzymywaną przez Hamas od początku wojny

Podczas operacji lądowej w Strefie Gazy izraelskie wojsko uwolniło żołnierkę więzioną przez Hamas od 7 października, czyli od początku ataku palestyńskiej bojówki terrorystycznej na Izrael - przekazała w poniedziałek izraelska armia.

Według oświadczenia wojskowych szeregowa Ori Megidisz "przeszła badania lekarskie, ma się dobrze i spotkała się z rodziną".

Podano niewiele szczegółów, ale prawdopodobnie jest ona pierwszym jeńcem uwolnionym od czasu rozpoczęcia ofensywy lądowej przez Izrael.

Siły Izraela zabiły czterech członków Palestyńskiego Islamskiego Dżihadu

Armia Izraela rozszerza lądową operację w Strefie Gazy, ale do walk dochodzi również na okupowanym Zachodnim Brzegu Jordanu. Siły izraelskie zabiły tam w nocy z niedzieli na poniedziałek czterech bojowników Palestyńskiego Islamskiego Dżihadu – podała stacja BBC.

Zginął między innymi bojownik uważany za jednego z założycieli lokalnej palestyńskiej organizacji zbrojnej Brygady Dżenin – podała BBC. Stacja Sky News przekazała, że w poniedziałek w pogrzebach zabitych uczestniczyły setki osób.

Według mieszkańców miasta Dżenin izraelski dron uderzył w centrum miejscowego obozu dla uchodźców. Miało dojść również do ciężkiej wymiany ognia pomiędzy izraelskimi żołnierzami a palestyńskimi bojownikami.

Stacja CNN podała, również powołując się na mieszkańców, że izraelska armia przeprowadziła dwa ataki z powietrza na obóz uchodźców, w których poważnie uszkodzonych zostało kilka budynków.

W Izraelu zidentyfikowano 823 ciała cywilów zamordowanych przez Hamas

Izraelska policja podała w poniedziałek, że udało się dotychczas zidentyfikować ciała 823 cywilów zamordowanych przez palestyńską organizację terrorystyczną Hamas.

Oznacza to, że zidentyfikowano już 85 proc. ofiar napaści Hamasu z 7 października - poinformował portal dziennika "Haarec". Wśród rozpoznanych ofiar byli uczestnicy festiwalu muzycznego oraz mieszkańcy osiedli i wiosek, do których wdarły się siły Hamasu.

Szef instytutu medycyny sądowej Izraela Chen Kugel uprzedzał wcześniej, że wobec faktu, iż wiele ofiar spłonęło, identyfikacje zabitych mogą się przeciągnąć, a niektórych może w ogóle nie udać się przeprowadzić. Przedział wiekowy zamordowanych wynosi od 3 miesięcy do ponad 80 lat.

Jordania poprosiła USA o systemy Patriot w celu wzmocnienia naszej granicy

Jordania poprosiła Stany Zjednoczone o rozmieszczenie systemów obrony powietrznej Patriot w celu wzmocnienia jej granicy w okresie wzmożonych napięć w regionie - poinformował rzecznik armii jordańskiej gen. Mustafa Hiyari w telewizji państwowej w niedzielę wieczorem.

"Poprosiliśmy stronę amerykańską, by pomogła nam wzmocnić nasz system obrony wyrzutniami Patriot" - powiedział rzecznik.

Jak przypomniała agencja Reutera, Patrioty zostały rozmieszczone w Jordanii - sojuszniczym kraju USA na Bliskim Wschodzie - w 2013 roku, po wybuchu wojny domowej w Syrii. Jordania obawiała się wówczas, że konflikt ten rozszerzy się na inne kraje regionu. Armia Jordanii jest wśród największych odbiorców finansowej pomocy militarnej Stanów Zjednoczonych - zauważył Reuters.

Władze w Ammanie coraz bardziej niepokoją się, że bombardowania Strefy Gazy, prowadzone przez Izrael w odwecie za atak palestyńskiej organizacji terrorystycznej Hamas z 7 października, również mogą przerodzić się w szerszy konflikt.

Waszyngton poinformował w sobotę, że USA skierują dodatkowe systemy obrony powietrznej THAAD i Patriot na Bliski Wschód. Jak przekazał Pengaton, jest to reakcja na ostatnie ataki na amerykańskich żołnierzy w tym regionie i wojnę Izraela z Hamasem.

PM/PAP