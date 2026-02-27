Iran symuluje atak na replikę amerykańskiej bazy wojskowej. Pokaz siły czy ostrzeżenie?

PAP
PAP
oprac. Karolina Modzelewska
2026-02-27 15:13

Iran przeprowadził symulowany atak rakietowy na replikę amerykańskiej bazy lotniczej Al Dhafra w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Ćwiczenia te, prowadzone przez Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC), mają na celu zademonstrowanie zdolności Iranu do rażenia amerykańskich celów w regionie i stanowią ostrzeżenie dla Zjednoczonych Emiratów Arabskich przed konsekwencjami współpracy z USA.

F-35 w bazie Al Dhafra w listopadzie 2025 r.

i

Autor: Staff Sgt. Nicholas Rupiper/ CC0 4.0
  • Iran symuluje atak rakietowy na replikę amerykańskiej bazy w ZEA, wysyłając jasne ostrzeżenie.
  • Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej zademonstrował zdolność do rażenia amerykańskich celów, używając prawdziwych pocisków.
  • Ten pokaz siły ma ostrzec ZEA przed konsekwencjami współpracy z USA i odpowiedzieć na rosnącą obecność militarną USA w regionie.

Iran wysłał USA ostrzeżenie?

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) przeprowadził dwudniowe ćwiczenia wojskowe, podczas których demonstracyjnie ostrzelał rakietami replikę amerykańskiej bazy lotniczej Al Dhafra w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Według indyjskiego dziennika „Times of India”, wydarzenie to nie było jedynie widowiskiem, lecz celowym ostrzeżeniem, mającym na celu uświadomienie, że regionalne centrum dowodzenia USA znajduje się w zasięgu irańskich możliwości. W potencjalnym konflikcie Teheran priorytetowo potraktowałby zniszczenie amerykańskich baz, unikając bezproduktywnej wymiany ognia.

W symulowanym ataku Irańczycy użyli prawdziwych, zaawansowanych pocisków, które zniszczyły utwardzone pasy startowe, schrony lotnicze i wzmocnione bunkry - obiekty identyczne z tymi, które znajdują się w prawdziwej bazie Al Dhafra. Baza ta, położona na południowy zachód od stolicy ZEA, Abu Zabi, pełni funkcję centralnego węzła 380. Ekspedycyjnego Skrzydła Lotniczego Sił Powietrznych USA i stacjonuje w niej około 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy.

Replika bazy została zbudowana na poligonie Madinah w środkowym Iranie. IRGC wykorzystał zdjęcia satelitarne prawdziwej bazy i z detalami odwzorował każdy jej element, włącznie z oznaczeniami pasów startowych, co zostało ostentacyjnie udokumentowane przez irańskie media państwowe.

Polecany artykuł:

Dowódca sił na Bliskim Wschodzie przedstawił Trumpowi opcje uderzenia na Iran. …

Al Dhafra: Cel ostrzeżenia dla ZEA

Wybierając Al Dhafra jako cel, IRGC wysłał również ostrzeżenie do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Władze ZEA deklarują neutralność w konflikcie amerykańsko-irańskim, jednocześnie godząc się na stacjonowanie na swoim terytorium amerykańskich sił, które Teheran postrzega jako bezpośrednie zagrożenie.

Warto przypomnieć, że baza Al Dhafra już raz została zaatakowana w styczniu 2022 roku przez wspieranych przez Iran jemeńskich rebeliantów Huti, którzy bezskutecznie ostrzelali ją pociskami balistycznymi.

Rosnące napięcie w regionie: Odpowiedź na obecność USA

Stany Zjednoczone od tygodni wzmacniają obecność militarną wokół Iranu, gromadząc tam największe siły od inwazji na Irak w 2003 roku. Prezydent Donald Trump wielokrotnie groził Iranowi interwencją militarną, jeżeli nie uda się zawrzeć porozumienia w sprawie programu atomowego i rakietowego Teheranu. Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC), utworzony krótko po rewolucji islamskiej w 1979 roku, jest kluczową siłą militarną Iranu, działającą niezależnie od regularnej armii i posiadającą znaczące wpływy w polityce wewnętrznej i gospodarce kraju. Od 2019 roku Stany Zjednoczone uznają IRGC za organizację terrorystyczną.

Garda: Sitarski o zezwoleniu na posiadanie broni
Portal Obronny SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ARMIA USA
USA
IRAN
STANY ZJEDNOCZONE