Współpraca Rosji i Indii nie polega tylko na współpracy zbrojeniowej, gdzie to Indie kupują uzbrojenie z Rosji w bardzo dużych ilościach, ale także obydwie strony od czasu do czasu organizują wspólne ćwiczenia.

Do takich ćwiczeń doszło 21-22 lutego w Zatoce Bengalskiej. Jak podało na stronie rosyjskie ministerstwo obrony: „celem ćwiczeń jest kompleksowy rozwój i wzmocnienie współpracy morskiej Rosji i Indii”. Ćwiczenia pomogą obu marynarkom „wspólnie przeciwstawić się globalnym zagrożeniom i zapewnić bezpieczeństwo żeglugi cywilnej w regionie Azji i Pacyfiku” – dodało ministerstwo. W ćwiczeniach brały udział okręty rosyjskiej Floty Pacyfiku, w tym niszczyciel rakietowy Admiral Tributs oraz średni tankowiec morski Pechenga. Co ciekawe Indie nie wydały oficjalnego oświadczenia w sprawie ćwiczeń. Może dlatego, że w tym samym czasie armia indyjska brała udział we wspólnych ćwiczeniach Vajra Prahar w Umroi w Meghalaya z siłami specjalnymi armii amerykańskiej. Celem tych trzytygodniowych ćwiczeń, prowadzonych przez siły specjalne armii indyjskiej i sił specjalnych armii amerykańskiej, jest wymiana najlepszych praktyk i doświadczeń w zakresie wspólnego planowania misji i taktyk operacyjnych. Od 2010 roku w Indiach i USA odbywają się ćwiczenia Vajra Prahar. Poprzednie manewry odbyły się w sierpniu ubiegłego roku na północy Indii.

Chiny zaczynają być mocarstwem europejskim?! Jacek Bartosiak o geopolityce [RAPORT ZŁOTOROWICZA] Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

W tym miesiącu po raz pierwszy w historii rosyjska flota odbyła wspólne ćwiczenia morskie z Birmą pod kryptonimem MARUMEX, pogłębiając współpracę w zakresie bezpieczeństwa, w ćwiczeniach brały udział zarówno okręty jak i samoloty. Zbliżenie obydwu krajów może nie być przypadkowe, obydwa kraje stoją obecnie w obliczu sankcji ze strony społeczności międzynarodowej w związku z przejęciem władzy przez Juntę w Birmie i wojną Rosji z Ukrainą.

Ćwiczenia morskie Indii i Rosji

W 2021 roku marynarki wojenne obu krajów zakończyły 12. edycję odbywających się co dwa lata ćwiczeń Indra Navy na Morzu Bałtyckim. We wrześniu ubiegłego roku Rosja przeprowadziła coroczne ćwiczenia wojskowe w regionie wschodnim z udziałem 13 krajów, w tym Indii i Chin. Stany Zjednoczone skrytykowały wówczas te ćwiczenia, a sekretarz Białego Domu Karine Jean-Pierre stwierdziła, że ​​Stany Zjednoczone „mają obawy, że jakikolwiek kraj będzie ćwiczył z Rosją, podczas gdy Rosja prowadzi wojnę”

Pragmatyczne Indie?

Indie mają interesy gospodarcze i bezpieczeństwa zarówno z Rosją, jak i Zachodem, jak jak się wydaje umiejętnie balansują, by wykorzystać sytuację międzynarodową. Indie nie przyłączyły się do krajów zachodnich, które nałożyły na Moskwę sankcje za ofensywę na Ukrainie i tym samym Indie skorzystały ze znacznych obniżek dostaw rosyjskiej ropy do swojego kraju.

Indie także są jednym z głównych kupujących rosyjskie uzbrojenie. W latach 2017-2021, 85 procent indyjskiego importu wojskowego pochodziło z trzech krajów głównie z Rosji (46 proc.), Francji (27 proc.) i USA (12 proc.). Według danych Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem (SIPRI), w ciągu ostatnich 20 lat Indie kupiły broń o wartości ponad 60 miliardów dolarów, z czego 65%, czyli prawie 39 miliardów dolarów, pochodziło właśnie z Rosji. Oczywiście w ostaniach miesiącach widać, że Indie chcą odjeść od zakupu rosyjskiego uzbrojenia, co jest spowodowane tym, że wojna na Ukrainie pokazał, iż rosyjski sprzęt nie jest tak dobry jak Moskwa próbowała przekonywać, zwłaszcza na tle zachodniej broni. Na korzyść rosyjskiej broni, będzie oczywiście przemawiać jej cena, która jest zdecydowanie bardziej atrakcyjna niż ta zachodnia. Jednak wiele firma zachodnich jest gotowych na współpracę z Indiami i zaproponować offset, ponieważ jest to ogromny rynek, nie mówiąc o korzyściach dla Indii z zakupu zachodniej broni, która jest po prostu lepsza.

To co gra również w Indyjskiej perspektywie relacji z Rosją, to kwestia sporu granicznego Indii i Chin. Tarcia na granicy indyjsko-chińskiej zaostrzyły się po wybuchu walk w 2020 roku, kiedy doszło do poważnych walk granicznych na kije między stronami. Roszczenia co do tego, gdzie leży granica, po raz pierwszy przerodziła się w wojnę w 1962 roku. W latach 80 ubiegłego wieku, doszło do ocieplenia relacji, jednak z biegiem czasu i wzrostu gospodarczego i polityki nacjonalistycznej Chin, zaczęło się to zmieniać do czasu kulminacyjnego właśnie w 2020 roku.

Wracając jednak do głównego tematu, Rosja jako obecnie główny sojusznik Chin i partner Indii w kwestiach gospodarczych i zbrojeniowych, bardzo jest niepewnym krajem. Indie nie będą mogły liczyć na ten kraj jeśli dojdzie do większego sporu z Chinami. Dlatego trudno tu mówić o długotrwałym sojuszu czy relacjach. Obydwie strony są sobie potrzebne w obecnej sytuacji międzynarodowe. Indie jednak robią coraz więcej gestów w stronę Zachodu, co oczywiście jest podyktowane ich interesem, bo widzą rosnące zagrożenie z Chin.