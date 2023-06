Gen. Różański ocenia bunt Prigożyna. Mówi o inscenizacji. "To nie był marsz wymierzony w Putina"

Co naprawdę wydarzyło się w miniony piątek i sobotę w Rosji? Dlaczego pucz wagnerowców tak szybko się skończył? - Odczekałbym 72 lub chociaż 48 godzin i poczekał na decyzje. Jeśli Prigożynowi nic się nie stanie - i mówię to z całą odpowiedzialnością - to będzie wiele mówiło - mówi gen. Mirosław Różański, generał broni rezerwy Wojska Polskiego, w specjalnym wydaniu "Wieczornego Expressu". Program prowadzi Jan Złotorowicz, pierwszy zastępca redaktora naczelnego "Super Expressu".

i Autor: Ola Skowron/Dzien Dobry TVN/East News, Piotr Grzybowski, AP