Francja i Japonia wzmocnią współpracę wojskową. Ma to związek z napięciem w regionie Indo-Pacyfiku

2 maja agencja Reuters przekazała, że Francja i Japonia zgodziły się rozpocząć formalne rozmowy w sprawie wzajemnego dostępu dla swoich wojsk. Jak przypomniała agencja, obydwa kraje w ostatnich latach przeprowadziły wspólne ćwiczenia wojskowe. Według Reutersa, Paryż od ponad roku naciska na rozpoczęcie rozmów w sprawie umowy o wzajemnym dostępie (RAA - Reciprocal Access Agreement), które tworzą ramy ułatwiające współpracę wojskową, takie jak ułatwienie wjazdu zagranicznego personelu i sprzętu dla odwiedzających sił.

Oświadczenie japońskiego rządu potwierdziło, że osiągnięto porozumienie w sprawie dalszych rozmów. Japonia podpisała już umowy RAA z Australią i Wielką Brytanią i negocjuje trzecią z Filipinami. Japonia i Francja podpisały już oddzielne umowy w celu rozszerzenia współpracy w zakresie bezpieczeństwa, w tym umowę o przejęciu i wzajemnej obsłudze, która upraszcza proces dzielenia się żywnością, paliwem i amunicją między ich siłami.

Reuters przypomniał, że wcześniejsza umowa Japonii z Australią trwała około dwóch lat, ale urzędnik japoński powiedział, że zawarcie umowy z Francją może zająć około roku. Francuskie źródło dyplomatyczne powiedziało, że Paryż ma nadzieję, że uda się to zrobić „bardzo szybko”.

Francja posiada terytoria w regionie Indo-Pacyfiku i stacjonujące tam siły zbrojne (ok. 8 tys. żołnierzy) gdzie stara się rozwijać swoją obecność. Francja posiada dwa departamenty zamorskie (DOM) – Majotta i Reunion w zachodniej części Oceanu Indyjskiego, wspólnoty zamorskie (COM) Nowej Kaledonii i Polinezji Francuskiej oraz wyspy Wallis i Futuna na Oceanie Spokojnym, a także niezamieszkane Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne. Francuskie terytoria w Indo-Pacyfiku zamieszkuje ok. 1,65 mln osób.

Francja, rozmawiając na temat umowy z Japonią, chce tym samym podkreślić, że może odgrywać większą rolę w japońskim przemyśle obronnym, podobnie jak w cywilnym sektorze energii jądrowej.

W tym samym czasie, a mianowicie 1 maja Japonia i Republika Korei potwierdziły rozmowy w sprawie przystąpienia do paktu obronnego AUKUS. Jak pisał The South China Morning Post, Republika Korei mogłaby wnieść wkład do „filaru 2”, którego celem jest dzielenie się innymi państwami paktu technologiami wojskowymi dzięki swoim możliwościom obronnym, naukowym i technologicznym.

Republika Korei ze swoimi bliskimi powiązaniami z USA i wiodącym na świecie przemysłem obronnym, od dawna jest postrzegana jako potencjalny partner w ramach filaru II, wraz z Kanadą, Nową Zelandią i Japonią. W ostatnich miesiącach zarówno Japonia, jak i Nowa Zelandia wyraziły zainteresowanie dołączeniem do AUKUS.