Turcja sprzeciwia się wejściu Szwecji do NATO

Parlament w Budapeszcie odłożył termin głosowania nad ratyfikacją stosownych dokumentów do swej jesiennej sesji, a opory Ankary nie maleją. Co prawda John Kirby, rzecznik Narodowej Rady Bezpieczeństwa, mówił ostatnio, mając na myśli Joe Bidena, że ten jest „bardzo optymistyczny”, jeśli chodzi o perspektywę członkostwa Sztokholmu w Sojuszu Północnoatlantyckim, ale nadal znajdujemy się w impasie. Również trudno mówić o przełomie, jeśli chodzi o kandydaturę przyszłego sekretarza generalnego NATO. Światowe media informują, że najprawdopodobniej obecny, czyli Jens Stoltenberg zostanie poproszony przez ambasadorów państw tworzących Pakt o przedłużenie swojej kadencji o kolejne 12 miesięcy. Jeszcze wczesną wiosną zapowiadał on definitywne odejście, co było tym bardziej uzasadnione, że w związku z pandemią Covid-19 już raz przedłużono czas pełnienia przez niego tej funkcji.

Kto będzie nowym sekretarzem generalnym NATO?

Stoltenberg pozostanie sekretarzem generalnym nie dlatego, iż tego pragnie, ale z zupełnie innego powodu. Otóż państwa członkowskie nie są w stanie porozumieć się co do nowej kandydatury. Pierwotnie największe szanse miała Mette Frederiksen, urzędująca premier Danii, która ostatnio, jak się spekuluje z tego właśnie powodu, spotkała się z Joe Bidenem w Białym Domu. Miała jednak zrobić złe wrażenie, a dodatkowo jej kandydaturze sprzeciwiają się państwa z Europy Środkowej, argumentując, że Kopenhaga nie wydając 2% PKB na bezpieczeństwo, nie może zostać „nagrodzona” funkcją sekretarza generalnego.

USA nie poparły kandydata Wielkiej Brytanii. To wywołało wściekłość w Londynie

Brytyjczycy chcieli, aby na czele NATO stanął Ben Wallace, ale jego kandydatury nie poparli Amerykanie. To wywołało wściekłość w Londynie. Nile Gardiner, konserwatywny komentator dziennika "The Telegraph", nazwał nawet ten brak wsparcia z Waszyngtonu „znęcaniem się” Ameryki nad Wielką Brytanią i „monumentalnym szaleństwem”. Premier Estonii Maja Kallas, o kandydaturze której też mówiło się w ostatnich tygodniach, jest uznawana przez państwa z zachodniej części Europu za zbyt antyrosyjską, a inni pretendenci, tacy jak premier Danii Rutte czy Hiszpanii Sanchez - nie budzą entuzjazmu w Europie Środkowej i wśród Skandynawów.

W efekcie mamy impas, brak szans na znalezienie kompromisowej kandydatury i kolejne przedłużenie kadencji Stoltenberga. To rozwiązanie, jedyne z obecnie możliwych, nie wróży dobrze na przyszłość, potwierdzając istnienie głębokich podziałów w państwach Sojuszu i przedłużając poczucie tymczasowości.

"Nowy model obrony" NATO. 300 tysięcy sił będących w gotowości

W kwestiach wojskowych również niewiele w ostatnim roku zrobiono. Z pewnością nie to, co deklarowano w czasie szczytu w Madrycie. Warto przypomnieć, że wówczas w ramach New Force Model ("nowy model obrony"), zapowiedziano powołanie 300 tys. sił, które powinny być w stanie wejść do walki w terminie do 30 dni. Z czego 100 tys. do 7 dni i pozostały kontyngent przez następne trzy tygodnie. O nowej konfiguracji sił lądowych NATO napisali ostatnio w specjalnym raporcie eksperci z think tanku IISS. Jak zauważyli, „biorąc pod uwagę wyzwania związane z uzupełnianiem strat Rosji w trakcie wojny i znaczny stopień wyczerpania jej sił lądowych, sojusznicy NATO mogą mieć okres od pięciu do dziesięciu lat na zbudowanie sił i zaradzenie głównym brakom".

"Mamy 10 lat, ale być może 5, na zbudowanie potencjału wojskowego"

Mamy zatem optymistycznie 10 lat, ale być może 5, na zbudowanie potencjału wojskowego, który będzie w stanie skutecznie odstraszać Rosję. Jeśli chodzi o zobowiązania sformułowane w Madrycie, to jak napisali analitycy innego amerykańskiego think tanku strategicznego CSIS, ich „wdrażanie było zróżnicowane i obecnie wydaje się mało prawdopodobne, aby te trzy zobowiązania zostały w pełni wypełnione do szczytu w Wilnie.” Wówczas podjęto decyzję, że NATO-wskie grupy bojowe stacjonujące m.in. w Polsce i w państwach bałtyckich w ramach EFP (Enhanced Forward Presence) zostaną rozbudowane z obecnego stanu batalionowego (ok. 1 000 żołnierzy) do rozmiaru brygad (ok. 5 tys.).

Rozbudowa grup bojowych NATO w państwach bałtyckich idzie bardzo wolno

Tak się z pewnością nie stanie. Na Litwie potrzeba będzie (Niemcy są państwem ramowym) na takie rozwinięcie co najmniej jeszcze trzech lat, w innych państwach zapewne jeszcze więcej. A zatem rozbudowa tych i tak niewystarczających sił idzie niezmiernie wolno. W Madrycie zapowiedziano też przeprowadzenie szeregu ćwiczeń, które miały w efekcie zwiększyć zdolność rozwinięcia sił stacjonujących na wschodniej flance do wielkości brygady. W ciągu roku, jaki upłynął od ostatniego szczytu, przetestowano tę możliwość jedynie w Polsce i Estonii, a trzeba pamiętać, że obecnie w 8 państwach mamy te wielonarodowe kontyngenty.

Jeśli zaś chodzi o budowę 300 tys. sił będących w większej gotowości w ramach realizacji tzw. "nowego modelu obrony" (NFM), to jak zauważyli eksperci CSIS „niewiele wskazuje na to, że spełniony zostanie cel wyznaczony w Madrycie, jakim jest ukończenie ich budowy w 2023 r., ponieważ wszystkie podejmowane kroki wdrożeniowe są sporadyczne.”

"Polityczne podziały, które nadal są w NATO wyraźne, nie zostały zażegnane"

Wszystko to razem wzięte oznacza, że jedynym osiągnięciem państw NATO w ostatnim roku, co w sposób zauważalny zmienia sytuację, jest wzrost świadomości na temat zagrożenia ze strony Rosji i zrozumienie potrzeby podjęcia szybkich działań. Jednak póki co na retoryce niestety się kończy, a ambitne plany pozostają w sferze zamierzeń, nie przekładając się na wymierne efekty. Na dodatek polityczne podziały, które nadal są w NATO wyraźne, nie zostały zażegnane, co oznacza, iż przyspieszenie we wzmacnianiu potencjału obronnego Sojuszu może nie nastąpić.

Portal Obronny Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.