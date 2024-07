Co Chiny budują w Tadżykistanie? Tajemniczy obiekt, którego istnieniu zaprzecza Pekin

10 lipca dziennik The Telegraph, powołując się na zdjęcia satelitarne Maxar Technologies, poinformował, że Chiny budują „tajną bazę wojskową” w Tadżykistanie. Jak podaje The Telegraph, „obiekt znajduje się w górach na wysokości około 4000 metrów, w pobliżu granicy z Afganistanem ma wieże obserwacyjne i stacjonują tam żołnierze z obu krajów, którzy obecnie regularnie odbywają wspólne ćwiczenia wojskowe transmitowane w chińskich mediach państwowych”. Jednak zdjęcia satelitarne pokazują również postęp trwających tam prac. Lokalizacja bazy znaduje się w obszarze Szaymak w dystrykcie Murgob w Pamirze i znajduje się w pobliżu granicy z Afganistanem. W przeszłości pojawiały się także doniesienia o budowie chińskiej bazy wojskowej w Tadżykistanie.

Według brytyjskiego dziennika, ​​Chiny budują tajną bazę wojskową w Tadżykistanie, ponieważ dostrzegają rosnące zagrożenie dla swojego bezpieczeństwa ze strony talibów. Ale także, by zabezpieczyć swoje wpływy w regionie. Według gazety, budowa ta, trwa prawie dekadę i rozpoczęła się po tym, jak Chiny i Duszanbe podpisały umowę o bezpieczeństwie w 2016 roku. Przez prawie dekadę baza była rozbudowywana o takie elementy, jak lądowisko dla śmigłowców, mury obwodowe, drogi dojazdowe i wieże strażnicze. W 2019 roku „Washington Post” podała, że ​​Chińska Republika Ludowa od kilku lat posiada posterunek graniczny w Tadżykistanie.

Żaden z krajów nie potwierdził publicznie istnienia bazy co więcej zarówno Chiny jak i Tadżykistan zdementowały doniesienia medialne: „Informacje rozpowszechniane przez niektóre media o utworzeniu chińskiej bazy wojskowej na terytorium Tadżykistanu są bezpodstawne” – napisała ambasada w oświadczeniu, donosi Deccan Herald.

W oświadczeniu napisano, że kraje współpracują w zakresie zwalczania transgranicznej przestępczości zorganizowanej, handlu narkotykami i cyberprzestępczości.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Tadżykistanu również zdementowało doniesienia o obecności tajnej chińskiej bazy wojskowej na terytorium kraju.

„Jeśli chodzi o doniesienia w niektórych mediach masowego przekazu, że Chiny rzekomo utworzyły bazę wojskową na terytorium Tadżykistanu, informujemy, że są one bezpodstawne. Ta kwestia nie była i nie jest przedmiotem negocjacji tadżycko-chińskich” – głosi oświadczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Tadżykistanu z 12 lipca. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Tadżykistanu stwierdziło w swoim oświadczeniu: „Duszanbe i Pekin aktywnie współpracują w kwestiach odporności na wyzwania i zagrożenia zarówno na płaszczyźnie dwustronnej, jak i w ramach organizacji międzynarodowych i regionalnych. Zamierzamy także zacieśnić współpracę z Pekinem w walce z siłami "zła”, transgraniczną przestępczością zorganizowaną, w tym handlem narkotykami, oraz cyberprzestępczością.

Jaka jest więc prawda? Zdjęcia satelitarne to dość jasny dowód, że coś w tym regionie powstaje i znajdują się tam dwie strony. Chiny podobnie jak USA chcą posiadać bazy w różnych częściach świata, jednak w przeciwieństwie do USA, Pekin przyjął taktykę zaprzeczania lub milczenia na temat budowanych obiektów, mimo że media, USA czy zdjęcia satelitarne wskazywały dowody na ich budowle. Mieliśmy tak np. z bazą w Kambodży czy Dżibuti, a także obiektu wojskowego w porcie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, prace te jednak potem wstrzymano. Tutaj również Chiny zaprzeczały. Mimo tego, że Chiny lubią powtarzać, że prowadzą zupełnie inną politykę niż USA, a robią dokładnie to samo.

Warto tutaj jednak wspomnieć, że ponad dziesięć lat temu Chiny utworzyły w Tadżykistanie punk nasłuchu radiowego, aby śledzić zaangażowanie Zachodu w Afganistanie. Według doniesień medialnych Pekin i Duszanbe umieściły obiekt pod nominalną kontrolą tadżyckiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a nie Ministerstwa Obrony, tak by obiekt nie został uznany za bazę wojskową.

Mimo tego, że obydwie strony zaprzeczają istnieniu bazy, to można sądzić, że Chiny mają zamiar rozszerzyć swoją obecność militarną w Azji Środkowej. W lipcu miała miejsce wizyta przewodniczącego Chin Xi Jinping w Tadżykistanie i ślubował on „integralność terytorialną” kraju, ogłaszając jednocześnie zacieśnienie stosunków dyplomatycznych.

Azja Środkowa jest ważnym obszarem chińskiej Inicjatywy Pasa i Szlaku, czyli ogromnego projektu infrastrukturalnego, który Pekin wykorzystuje do zwiększenia swoich wpływów za granicą. Dodatkowo od powrotu Talibów do władzy w 2021 r. nasiliły się obawy o 800-milową granicę Tadżykistanu z Afganistanem. Wiadome jest, że Chiny dostarczają amunicję i technologię do Tadżykistanu.

Chiny są obecnie największym zagranicznym inwestorem w Tadżykistanie. Kiedyś odpowiadały za ponad 60% zadłużenia zagranicznego Duszanbe, obecnie odsetek ten zmniejszył się do około 40%. Jest widoczny napływ chińskich inwestycji górniczych i projektów budowlanych. W Ayni, odległym północnym mieście, wpływ chińskich inwestycji jest dość mocno zauważalny. W całym Tadżykistanie rośnie również obecność chińskich towarów i inwestycji infrastrukturalnych.