Chiński dyplomata kwestionujący suwerenność państw postsowieckich przedstawicielem Pekinu „do spraw europejskich”

Dyplomata kierował wcześniej ambasadą ChRL we Francji (2019-2024). Z powodu swoich kontrowersyjnych wypowiedzi zyskał miano „wilczego wojownika”. Określenie to ukuto pod koniec pierwszej dekady XXI w., aby opisać coraz bardziej konfrontacyjny styl chińskiej dyplomacji.

Lu oznajmił w 2023 r. w wywiadzie dla francuskiej telewizji LCI, że - według prawa międzynarodowego - kraje byłego ZSRR nie mają statusu suwerennych państw. Zapytany o stanowisko wobec anektowanego przez Rosję w 2014 r. ukraińskiego Krymu, odpowiedział zaś, że „nie jest to takie proste”, ponieważ półwysep „początkowo był rosyjski”.

PAP przypomina również, że Lu ostro krytykował też podejście Francji do pandemii COVID-19. W 2021 r. strona internetowa kierowanej przez niego ambasady udostępniła artykuł, w którym oskarżono personel francuskich zakładów opiekuńczych o „opuszczenie z dnia na dzień swych miejsc pracy, (...) co doprowadziło do śmierci pensjonariuszy z powodu głodu i chorób”. Lu został wezwany w tej sprawie na rozmowę przez francuski MSZ.

Nominacja Lu nastąpiła w burzliwym okresie w relacjach UE-Chiny. Stosunki te stały się szczególnie napięte po rozpoczęciu przez Rosję w 2022 r. pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę. Pekin nie potępił agresji Kremla i wciąż rozwija współpracę polityczną oraz gospodarczą z Rosją.

Obawy w Brukseli budzą też nieuczciwe praktyki handlowe Państwa Środka, które obniżają konkurencyjność Europy. Z tego powodu Komisja Europejska nałożyła cła na import samochodów elektrycznych z Chin, co Pekin określił jako „zdradę zobowiązań UE na rzecz wolnego handlu”.

„South China Moring Post” podkreśla, że nominacja „następuje w delikatnym momencie dla stosunków chińsko-europejskich”. Agencja prasowa Reutera informuje, że Lu zastępuje 72-letniego Wu Hongbo, który został mianowany na to stanowisko w 2019 r., kiedy zostało ono utworzone.

Do zmiany doszło nie tylko dlatego, że poprzednik Lu ma już swoje lata. Jak na chińskie zwyczaje nie jest takim seniorem, jakby mogło się wydawać Europejczykowi. Reuter wskazuje, że przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, wykazuje chęć ponownego przemyślenia relacji między Pekinem a Brukselą, więzi, która uległa znacznemu osłabieniu w wyniku napięć handlowych i powiązań Chin z Rosją’.

W komunikacie rządowej agencji prasowej Xinhua podano, że „Lu będzie pomagał w koordynacji i zarządzaniu sprawami europejskimi oraz, w razie potrzeby, prowadził konsultacje i wymianę poglądów z krajami europejskimi i instytucjami UE”. Rząd ChRL (a co za tym idzie i Komunistyczna Partia Chin) „od Lu oczekuje się aktywnego wykonywania swoich obowiązków związanych z komunikacją i koordynacją z UE zgodnie z instrukcjami i potrzebami Chin, jednocześnie promując dialog i współpracę, przyczyniając się do stałego i zdrowego rozwoju stosunków chińsko-UE”. Zmianę można wiązać także z działaniami dążącymi do zakończenia wojny na Ukrainie, na który to proces ChRL chcą mieć wpływ.

