Brytyjskie myśliwce Typhoon nad Arabią Saudyjską. Mają zwalczać drony z Jemenu

Wielka Brytania wysłała myśliwce Typhoon do Arabii Saudyjskiej, aby zwalczać drony i pociski Houthi z Jemenu, wzmacniając obronę regionu.

Misja ma defensywny charakter, chroniąc saudyjskie miasta i infrastrukturę, co podkreśla rosnącą współpracę wojskową Londynu z Rijadem.

Dowiedz się, jak ta strategiczna interwencja wpływa na stabilność Bliskiego Wschodu i dlaczego może mieć globalne reperkusje.

Decyzja ta wpisuje się w zacieśnienie współpracy wojskowej pomiędzy Wielką Brytanią a Arabią Saudyjska w obliczu rosnącego napięcia na Bliskim Wschodzie. Ostatnie tygodnie przyniosły gwałtowny wzrost liczby ataków rakietowych na terytorium saudyjskie, w tym uderzenie w międzynarodowy port lotniczy Króla Chalida w Rijadzie, które pociągnęło za sobą ofiary śmiertelne i zmusiło zachodnich sojuszników do aktywnej reakcji.

Misja defensywna i wzrost wsparcia

Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii podkreśla, że zaangażowanie sił powietrznych ma charakter czysto obronny. - „Te samoloty będą operować w roli defensywnej i nie będą przeprowadzać uderzeń ofensywnych przeciwko Huti” – zaznaczono w oficjalnym komunikacie resortu. Zadaniem pilotów myśliwców Typhoon ma być wyłącznie strzeżenie saudyjskiej przestrzeni powietrznej i neutralizowanie zagrożeń w postaci dronów i pocisków manewrujących.

Oprócz wysłania samolotów bojowych, Wielka Brytania wzmacnia misję wsparcia logistycznego, funkcjonującą od kilku miesięcy. Co to oznacza?

Przedłużenie o 90 dni operacji powietrznego tankowania realizowanej przez samolot RAF typu A330 MRTT Voyager, który zasila saudyjskie maszyny bojowe w czasie patroli obronnych.

Do dyspozycji sił działających w regionie skierowano ciężki samolot transportowy Atlas A400M, zdolny do przerzutu wielkogabarytowego wyposażenia wojskowego.

Regionalne reperkusje i kontekst strategiczny

Zaangażowanie brytyjskiego lotnictwa spotkało się z mieszanymi ocenami ekspertów ds. bezpieczeństwa. Analitycy z Królewskiego Instytutu Studiów Obronnych (RUSI) zwracają uwagę na cienką granicę między misją ściśle defensywną a ryzykiem stopniowego wciągania Wielkiej Brytanii w szerszy, pełnoskalowy konflikt regionalny.

Z perspektywy Waszyngtonu i Londynu stabilizacja sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz ochrona szlaków żeglugowych i infrastruktury energetycznej pozostają priorytetem ze względu na bezpośredni wpływ na globalne ceny energii oraz koszty życia. Działania te uzupełniają wcześniejsze zaangażowanie brytyjskich maszyn Typhoon – operujących m.in. z baz na Cyprze i w Katarze – w odpieranie wcześniejszych ataków rakietowych i dronowych w regionie Zatoki Perskiej.