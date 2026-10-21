Polskie wojsko pyta Ukrainę o drona. Czy naruszył polską przestrzeń powietrzną?

Polskie Dowództwo Operacyjne oficjalnie pyta Ukrainę o drona, który rozbił się na Litwie, podejrzewając naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej.

Incydent wywołał pilną reakcję Polski i Litwy; premier Tusk oczekuje pełnej współpracy Kijowa w wyjaśnieniu sytuacji.

Dlaczego to wydarzenie może zmienić zasady obrony powietrznej NATO i jakie konsekwencje niesie dla bezpieczeństwa regionu?

Ukraiński dron na Litwie: co się wydarzyło?

W nocy z soboty na niedzielę (z 17 na 18 października br.) doszło do incydentu, w którym dron rozbił się w pobliżu litewsko-łotewskiej granicy. Władze litewskie szybko ustaliły, że maszyna należała do ukraińskiego wojska. W tym samym czasie Ukraina prowadziła ataki na cele w Petersburgu i w okolicach tego rosyjskiego miasta.

Sprawa nabrała międzynarodowego wymiaru, gdy premier Litwy Mindaugas Sinkeviczius poinformował w poniedziałek, że strona ukraińska potwierdziła utratę kontaktu z jednym ze swoich dronów. Co więcej, Sinkeviczius przekazał, że dron najprawdopodobniej wleciał w litewską przestrzeń powietrzną od strony granicy z Polską, co wskazywałoby na jego wcześniejszą obecność w polskiej przestrzeni. Ta informacja natychmiast wywołała reakcję na najwyższych szczeblach władzy w Polsce i Litwie, z uwagi na potencjalne implikacje dla bezpieczeństwa lotniczego i współpracy międzynarodowej.

Reakcja Polski i Litwy na incydent z dronem

Do sprawy możliwej obecności ukraińskiego drona w polskiej przestrzeni powietrznej odniósł się we wtorek premier Donald Tusk, jeszcze przed posiedzeniem rządu. Tego samego dnia Tusk spotkał się również z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą, co podkreśla wagę, jaką oba kraje przykładają do wyjaśnienia tego incydentu. Szef polskiego rządu jasno zadeklarował bliską współpracę z Litwą w celu dogłębnego wyjaśnienia wszystkich okoliczności zdarzenia. Donald Tusk wyraził również oczekiwanie wobec strony ukraińskiej, zaznaczając, że liczy w tej sprawie na „pełną współpracę strony ukraińskiej, tak żeby naprawdę precyzyjnie wyjaśnić sobie, co się stało”.

Zapowiedział, że w imieniu Polski o szczegółowe wyjaśnienia wystąpi Dowódca Operacyjny. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych jest organem odpowiedzialnym m.in. za codzienne bezpieczeństwo polskiej przestrzeni powietrznej. Informację o wysłaniu pisma do strony ukraińskiej potwierdził w rozmowie z PAP ppłk Jacek Goryszewski, rzecznik DORSZ. Podkreślił, że obecnie trwają intensywne analizy zebranych danych. Na podstawie ich wyników Dowódca Operacyjny sporządzi szczegółowy raport dla swoich przełożonych, dotyczący wydarzeń z nocy z 17 na 18 października oraz możliwego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. O piśmie DORSZ do strony ukraińskiej jako pierwsze poinformowało w środę radio RMF.

NATO i obrona przestrzeni powietrznej

Incydent z ukraińskim dronem na Litwie otworzył dyskusję na temat procedur obrony przestrzeni powietrznej. Premier Litwy Mindaugas Sinkeviczius poinformował we wtorek w rozmowie z publicznym nadawcą LRT, że Litwa zamierza zainicjować konsultacje z NATO w sprawie zmiany obowiązujących procedur. Celem tych zmian byłoby umożliwienie zestrzeliwania obiektów naruszających przestrzeń powietrzną bez konieczności ich wizualnej identyfikacji. Jest to kwestia szczególnie istotna dla państw bałtyckich, które nie dysponują własnym lotnictwem bojowym. Za ochronę ich przestrzeni powietrznej odpowiada międzynarodowa misja NATO, w ramach której sojusznicy okresowo rozmieszczają swoje samoloty w bazach na Litwie i w Estonii.

Warto zauważyć, że podobne rozwiązania dotyczące obrony przestrzeni powietrznej były już we wrześniu zapowiadane w Polsce przez Ministerstwo Obrony Narodowej i wojsko. Świadczy to o rosnącej potrzebie adaptacji do zmieniających się zagrożeń w regionie. Dalsze kroki w tej sprawie, zarówno na poziomie krajowym, jak i w ramach NATO, będą kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa regionu w obliczu dynamicznej sytuacji geopolitycznej.