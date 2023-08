„12 sierpnia, podczas wykonywania lotu szkolnego w obwodzie kaliningradzkim, samolot Su-30 rozbił się na opuszczonym terenie. Lot odbył się bez amunicji. Załoga samolotu zginęła” – podało na Telegramie biuro prasowe Zachodniego Okręgu Wojskowego. Według wstępnych informacji samolot rozbił się z powodu awarii technicznej.

Su-30 to wielozadaniowy samolot bojowy opracowany przez biuro konstrukcyjne Suchoj, jeszcze w Związku Radzieckim na bazie dwumiejscowego samolotu treningowego z rodziny Su-27. Oblatany został w 1989 r., a do służby wszedł w 1992 r. Myśliwiec może lecieć z maksymalna prędkością 2125 km/h. Poza Rosją i państwami postradzieckimi używany jest m.in. przez Indie, Wietnam i Wenezuelę.

Su-30 zaliczany jest do maszyn pośredniej generacji – między czwartą a piątą i z tego tytułu ta generacja określana jest jak 4m5 albo 4+. W takich samolotach (np. F/A-18 Super Hornet oraz rosyjskie MiG-35, Su-30 i Su-35) zastosowano technologie charakterystyczne dla V generacji (np. niską wykrywalność radarową) i nowoczesną, w pełni skomputeryzowaną awionikę przy wykorzystaniu technologii już sprawdzonych w konstrukcjach IV generacji. W skrócie: nie są to już samoloty IV generacji, ale nie są jeszcze one maszynami najnowszej – V generacji.