Poczuj moc i sprawdź celność. Otwarty Piknik Strzelecki już 31 stycznia w Warszawie

W sobotę, 31 stycznia, odbędzie się Otwarty Piknik Strzelecki w Warszawie.

Bez pozwolenia i doświadczenia, pod okiem profesjonalistów, możesz strzelać z kilkudziesięciu modeli broni.

Czeka na Ciebie bezpieczna i tania rozrywka, a także bogaty arsenał. Dowiedz się, jak dołączyć!

Organizatorzy zapraszają zarówno początkujących, jak i pasjonatów broni. W miłej, piknikowej atmosferze uczestnicy mogą postrzelać z kilkudziesięciu modeli broni i przekonać się, dlaczego strzelectwo sportowe w Polsce zyskuje coraz większą popularność.

Strzelectwo dla każdego. Bez pozwolenia i bez barier

Otwarty Piknik Strzelecki to wydarzenie otwarte dla wszystkich dorosłych posiadających polski dowód osobisty. Nie trzeba mieć pozwolenia na broń ani wcześniejszego doświadczenia.

– Chcemy pokazać, że strzelectwo to bezpieczne, rozwijające i dostępne hobby – podkreślają organizatorzy.

Uczestnicy przez cały czas znajdują się pod opieką wykwalifikowanych instruktorów, którzy dbają o bezpieczeństwo i komfort strzelających.

Bezpieczeństwo, niskie koszty i rodzinna atmosfera

Organizatorzy stawiają na trzy filary wydarzenia:

100% bezpieczeństwa – każdy strzelec jest pod nadzorem instruktora

Niskie koszty – nawet trzykrotnie taniej niż na komercyjnych strzelnicach

Dostępność – wydarzenie także dla rodzin z dziećmi

Dzieci od 10. roku życia (pod opieką dorosłych) mogą skorzystać z bezpłatnej lekcji strzelania z karabinka sportowego oraz pakietu startowego.

Bogaty arsenał. Od Glocka po karabin szturmowy

Na uczestników czeka szeroki wybór broni:

Pistolety

Glock, CZ i inne modele sportowe oraz bojowe Kalibry: .22 LR, 9 mm, .45, .357

Karabiny

AR15, AK i karabiny sportowe Kalibry: .22 LR, .223 Rem, 7.62x39

Strzelby

Pump-action i automatyczne

Dla fanów mocnych wrażeń i filmowego przeładowania

To okazja, by w jednym miejscu poznać przekrój najpopularniejszej broni dostępnej w Polsce.

Gdzie i kiedy?

Najbliższy termin 31 stycznia 2026 (sobota). Rezerwacja na konkretne godziny. Strzelnica W23, ul. Waldorffa 23, Warszawa Pikniki odbywają się cyklicznie, jednak liczba miejsc na każdy termin jest ograniczona. Liczba miejsc limitowana. Rejestracja już trwa. Udział w wydarzeniu wymaga wcześniejszej rejestracji. Organizatorzy podkreślają, że terminy często zapełniają się na kilka dni przed imprezą.

Rejestracja dotyczy wszystkich dorosłych uczestników. Dzieci można zabrać bez wcześniejszego zapisu.

Dlaczego warto przyjść na Piknik Strzelecki?

Spróbujesz strzelectwa bez formalności

Poznasz pasjonatów i instruktorów

Postrzelasz z różnych modeli broni

Spędzisz czas z rodziną

Zapłacisz mniej niż na zwykłej strzelnicy

To propozycja zarówno dla ciekawskich, jak i dla tych, którzy od dawna myślą o rozpoczęciu przygody ze strzelectwem.

Poniżej galeria zdjęć: Grupy rekonstrukcyjne, czyli piknik militarny....

