Nowe wzory legitymacji na posiadanie broni i dopuszczenia do jej posiadania

Tym samym traci moc rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z 21 marca 2013 r. w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni (Dz. U. z 2017 r. poz. 1612). W nowej legitymacji (nadal w wersji książeczkowej) jest aż 20 pozycji na zarejestrowanie posiadanej broni. Legitymacja posiadacza broni jest większa od dotychczas wydawanej i ma znacznie więcej zabezpieczeń przed sfałszowaniem.

W dokumencie wskazany jest „cel posiadania broni”. W Polsce można ją mieć dla celów: ochrony osobistej, • ochrony osób i mienia, • łowieckich, • sportowych, • rekonstrukcji historycznych, • kolekcjonerskich, • pamiątkowych. • szkoleniowych oraz „innych”. W rozporządzeniu czytamy o nowym wzorze legitymacji: „Dokument formatu 125 mm × 88 mm, książeczkowy ze stroną personalizacyjną w postaci naklejki. Fotografia i dane personalne nanoszone z wykorzystaniem drukarki atramentowej lub innej równoważnej, której środek kryjący będzie zapewniał trwałą integrację z podłożem. Do personalizacji dokumentu wykorzystuje się fotografię o wymiarach 35 mm × 45 mm, wykonaną zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. Poz. 1865)”.

Pro ARMA 2023 w Lublinie. Tam kochają broń Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Przypomnijmy, że ustawa o broni i amunicji dopuszcza dwa rodzaje uprawnień na podstawie których osoby cywilne mogą dysponować bronią palną (oczywiście oprócz koncesji). Są to pozwolenia na posiadanie broni oraz dopuszczenia do posiadania broni.

Pozwolenie na broń jest zezwoleniem osobie fizycznej na posiadanie i dysponowanie prywatnie okresloną ilością broni palnej określonego rodzaju. Dopuszczenie uprawnia do używania broni należącej do danego podmiotu w określonym czasie. Po zakończeniu wyznaczonych zadań broń każdorazowo zdaje się do magazynu. Nie można na podstawie dopuszczenia zakupić broni ani amunicji. Wydawane jest ono m.in. pracownikom ochrony. Dla tych użytkowników też wprowadzono nowy wzór legitymacji.

Po 28 lipca, po nowym prawie, skrócono drogę prowadzącą do uzyskania pozwolenia na posiadanie broni. M.in. skrócono w znowelizowanej ustawie o broni i amunicji obowiązkowy staż klubowy przed przystąpieniem do egzaminu na patent strzelecki – do jednego miesiąca (wcześniej – trzy miesiące).

Nie jest wymagane pozwolenie na posiadanie broni czarnprochowej tj. pochodzącej sprzed 1885 r. lub jej replik. Na broń rejestrowaną wydano, według danych z końca 2022 r. Komendy Głównej Policji, 280 tys. pozwoleń na jej posiadanie.