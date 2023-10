Krzysztof Bosak o dostępie do broni. Przedstawił plan

W niedzielnej debacie "Super Expressu" - "Decydujące starcie" przedstawiciele partii mogli zadawać sobie pytania. Jedno z nich zostało skierowane do Krzysztofa Bosaka, który został zapytany przez Joannę Muchę z Trzeciej Drogi o kwestie dostępu do broni i ewentualnego rozszerzenia tego prawa. - Jakie jest stanowisko Konfederacji do broni? Czy Polacy mogą kupić broń normalnie w sklepie tak jak jest to w Stanach Zjednoczonych? Czy można byłoby chodzić z bronią po ulicach polskich miast, gdybyście to wy podejmowali decyzje w tej sprawie? Czy można by było kupić broń półautomatyczną, która jest odpowiedzialna za tyle masakr w Stanach Zjednoczonych - spytała Joanna Mucha. Krzysztof Bosak stwierdził, że posłanka wykazała się ignorancją.

- Nie ma takiej sytuacji jak pani opisuje w całych Stanach Zjednoczonych, być może w niektórych stanach i to jest kwestionowane w tej chwili. Obecnie mamy w Sejmie trzy projekty dotyczące uproszczenia przepisów o posiadaniu broni. Rząd PiS-u nie chciał pracować nad żadnym z nich, co pokazuje, że rządowi PiS-u zależy na tym, abyśmy byli rozbrojonym narodem, bezbronnym. Żeby wyłącznie podatnik ponosił koszty szkolenia strzeleckiego, a nie obywatele mogli się szkolić sami. My jesteśmy zwolennikami pracowania nad tymi projektami, za pewien wzór uważamy prawo czeskie, które jest bardzo proste. To jest wdrożenie minimalnej dyrektywy europejskiej - powiedział lider Konfederacji.

