Broń przyszłości już działa. Izrael pokazuje siłę lasera na polu walki

Izrael potwierdził, że z powodzeniem przechwycił dziesiątki dronów za pomocą systemów obrony opartych na technologii laserowej. We wspólnym oświadczeniu Sił Obronnych Izraela (IDF), Ministerstwa Obrony oraz firmy Rafael Advanced Defense Systems przekazano: „Podczas wojny Swords of Iron Dyrekcja Wywiadu Obronnego kierowała przyspieszoną inicjatywą rozwojową, w którą zaangażowane były Ministerstwo Obrony, Siły Powietrzne oraz firma Rafael, mającą na celu rozmieszczenie nowych systemów przechwytywania laserowego. Systemy te, obsługiwane przez personel obrony powietrznej, przechwyciły dziesiątki powietrznych zagrożeń ze strony wroga. Technologia ta opiera się na dekadach przełomowych osiągnięć firmy Rafael oraz jednostki DDR&D działającej przy Ministerstwie Obrony".

"W trakcie konfliktu Siły Powietrzne Izraela oraz Dowództwo Obrony Powietrznej analizowały i wdrażały systemy laserowe w warunkach operacyjnych, osiągając wyjątkowo wysoką skuteczność przechwytywania, co przyczyniło się do ratowania życia cywilów i ochrony infrastruktury narodowej" – podkreślono w oświadczeniu.

Generał Jehuda Almakajes, kierujący DDR&D, czyli departamentem badań i rozwoju izraelskiego ministerstwa obrony, przyznał, że użycie broni laserowej w Libanie było pierwszym na świecie sukcesem operacyjnym tego typu uzbrojenia. To przełomowe wydarzenie otwiera nowy rozdział w historii obrony powietrznej, demonstrując potencjał broni laserowej jako skutecznego narzędzia w zwalczaniu zagrożeń powietrznych.

Szczegóły Użytej Broni Laserowej

Użyty w Libanie system laserowy to słabsza wersja Żelaznego Promienia (ang. Iron Beam), zaawansowanego laserowego systemu obrony powietrznej, który ma wejść do regularnej służby w izraelskiej armii pod koniec 2025 roku. Oba systemy zostały opracowane przez izraelski koncern zbrojeniowy Rafael. Żelazny Promień ma osiągnąć moc 100 kW, co uczyni go pierwszą działającą bronią laserową o takiej mocy na świecie. System zamiast tradycyjnych pocisków wykorzystuje skoncentrowaną energię lasera dużej mocy do neutralizowania zagrożeń z powietrza. Jego główną zaletą jest szybkość działania i niski koszt przechwycenia pojedynczego celu. W odróżnieniu od rakiet przechwytujących, których produkcja kosztuje setki tysięcy dolarów za sztukę, wystrzelenie wiązki lasera to zaledwie kilka dolarów.

Israel has released footage confirming that its new Directed Energy Weapon “Iron Beam” is in active service and was used to shoot down drones launched by Hezbollah last year.Every interception cost Israel no more than USD $5 each. pic.twitter.com/bo7jSXCGuZ— Visegrád 24 (@visegrad24) May 29, 2025

System ten jest szczególnie skuteczny wobec dronów, rakiet krótkiego zasięgu i moździerzy, które tradycyjnie stanowią wyzwanie dla konwencjonalnych środków obrony. Co ważne, Iron Beam działa praktycznie w czasie rzeczywistym – po wykryciu zagrożenia wiązka energii błyskawicznie trafia w cel, doprowadzając do jego spalenia, rozerwania lub uszkodzenia na tyle, że staje się nieszkodliwy. Dzięki brakowi potrzeby fizycznych pocisków, system nie tylko działa taniej, ale również nie wymaga skomplikowanej logistyki uzupełniania amunicji, co czyni go niezwykle efektywnym podczas intensywnych starć. Żelazny Promień działa dopóki system jest zasilany.

Przyszłość Broni Laserowej

Użycie broni laserowej przez Izrael w konflikcie z Hezbollahem to ważny krok w rozwoju technologii obronnych. Sukces ten może przyspieszyć prace nad wdrażaniem broni laserowej przez inne państwa, co zrewolucjonizuje sposób prowadzenia działań wojennych w przyszłości. Nie można jednak zapominać, że opracowanie broni laserowej to poważne wyzwanie technologiczne. Oprócz Izraela, własne systemy tego typu rozwijają również Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, a także Ukraina.