Czym się różni K239 Chunmoo od wyrzutni Homar-K? Czy to jest „podróbka” M142 HIMARS?

Planowo pierwszych 18 sztuk Homarów-K polska armia otrzyma jeszcze przed końcem 2023 roku. Trafią one na stan 18. Dywizji Zmechanizowanej w Siedlcach. Będzie to pierwszy dywizjon Homarów, który osiągnie pełną zdolność bojową. Dodajmy, że umowa na dostawy zawiera też pakiet szkoleniowy i logistyczny. Ten ostatni obejmuje m.in. urządzenia diagnostyczne i zapas części zamiennych. Producent zapewni wsparcie serwisowe na terenie Polski od chwili przybycia pierwszych wyrzutni.

K239 Chunmoo opracowano w 2013 r. dla zastąpienia nieco przestarzałych już K136 Kooryong (w służbie od 1981 r, maksymalny zasięg rakiet – ok. 30 km) będącej na wyposażeniu wyłącznie południowokoreańskiej armii. Homar-K przystosowany jest do wystrzeliwania w jednym czasie dwóch różnych typów rakiet. Wyrzutnia rakietowa może, na przykład, wystrzelić sześć rakiet kalibru 239 mm w ciągu 30 sekund i łącznie 12 rakiet w ciągu jednej minuty, a przeładowanie dwóch wyrzutni rakietowych zajmuje siedem minut.

Dwukontenerowy K239/Homar-K może wystrzelić z jednego kontenera:

• 20 niekierowanych rakiet K33 kalibru 131 mm o zasięgu 36 km (40);

• sześć 230-milimetrowych rakiet KM26A2, opartych na 227-milimetrowej niekierowanej rakiecie DPICM M26, używanej w pojazdach M270 MLRS eksploatowanych przez armię Korei Południowej, o zasięgu 45 km (12);

• sześć kierowanych rakiet kalibru 239 mm z głowicami penetrującymi o dużej sile wybuchu lub bombami kasetowymi o zawierających 300 „bombek”, o zasięgu 80 km – to podstawowa amunicja Homara-K;

• dwie rakiety kierowane kalibru 400 mm o zasięgu przekraczającym 200 km;

• jeden pocisk balistyczny kalibru 600 mm o zasięgu ok. 290 km. W sumie zamówiliśmy ok. 23. tys. różnych pocisków do Homara-K. Przynajmniej tak oficjalnie zakomunikowano przy okazji podpisania umowy (listopad 2022 r.).

Dlaczego Polska postanowiła kupować MLRS-y w Korei Południowej? Dlatego, że Amerykanie nie mogli nam zrealizować zamówienia na pół tysiąca wyrzutni M142 HIMARS, a Koreańczycy mogli dostarczyć system, o którym mówi się, że jest porównywalny z amerykańskim. Tak na marginesie: koreańska wyrzutnia ma dwa razy większą jednostkę ognia od amerykańskich wyrzutni. Dostawy wszystkich 218 zamówionych wyrzutni K239 Chunmoo/Homar-K dla Sił Zbrojnych RP będą prowadzone do 2027 r. Czy południowokoreańska konstrukcja z polskim wkładem własnym faktycznie będzie odpowiednikiem Himmarsów, sprawdzonych już bojowo?

Homar-K w lepszej rozdzielczości. Mam duże wątpliwości, czy moduł wyrzutni osadzony na polskiej konstrukcji samochodzie ciężarowym 8x8 nadal warto określać mianem "K239 Chunmoo". To jest cała nazwa koreańskiego systemu, z którego Polska bierze elementy.https://t.co/B4q49MSbTj— Remigiusz Wilk (@RemigiuszWilk) June 20, 2023