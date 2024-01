Czy trzeba być pilotem, by dowodzić lotniskowcem? Kto zarabia więcej: kapitan takiego okrętu czy gwiazda w polskich stacjach TV?

Jako że jest on w rzeczy samej pływającym lotniskiem, to – już na tzw. chłopski rozum biorąc – dowodzący nim powinien mieć pojęcie o lotnictwie. A czy musi być pilotem wojskowym?

Jako że teraz tak dużo mówi się o walorach tzw. sztucznej inteligencji, w skrócie AI, to zapytałem się ChatGTP o to czy kapitan, czyli dowódca amerykańskiego lotniskowca, musi być nie tylko marynarzem, ale i pilotem wojskowym? I co ta AI odpowiedziała?

A tak: „W przypadku United States Navy, kapitanowie lotniskowców nie muszą być pilotami. Kapitanowie lotniskowców, którzy są oficerami w United States Navy, są doświadczonymi oficerami marynarki, którzy mają silne umiejętności w dziedzinie operacji morskich i przywództwa. Chociaż niektórzy z nich mogą mieć doświadczenie jako piloci, nie jest to wymogiem dla pełnienia funkcji kapitana lotniskowca”.

Jednak piszący ten tekst jest sceptykiem, który nie bardzo wierzy w to co ludzie mówią, a tym bardziej stworzona przez nich AI. Poszperałem więc w zakamarkach internetu, by sprawdzić, czy ChatGTP prawdę stwierdził, czy mnie robi w… na szaro. Co wyszło z tej kwerendy?

Cytuję: „The Commanding Officer of an aircraft carrier must satisfy two requirements: He must be an unrestricted line officer (which enables him to command at sea) and he must be a naval aviator. He is always the rank of Captain (O-6). Through his XO (who in most cases is also is a Captain), the CO runs the ship via its various departments”. Wyboldowana fraza w tłumaczeniu na polski brzmi: „i musi być lotnikiem marynarki wojennej”. W tym miejscu można zapoznać się z materiałem źródłowym.

Zatem należy założyć, że AI nie korzystała w powyższego źródła. W tych miejscach, w których nie do końca wiadomo, kim zacz ten kapitan amerykańskiego lotniskowca, stwierdza się – mniej więcej – że taki oficer „powinien” mieć doświadczenie w pilotowaniu samolotów startujących z lotniskowców. Nie wiem, czy w amerykańskich siłach zbrojnych wymagania wobec kogoś lub czegoś stawia się w trybie warunkowym (powinien, może itd.), ale... W wojsku nie ma „może”, bo jest „ma”. Instrukcje i rozkazy mają być proste i jednoznaczne. Zatem zakładamy, że nie zostanie się kapitanem lotniskowca, nie będąc wcześniej pilotem samolotów bazujących na takich okrętach.

A co dalej? Zacznijmy od końca: trzeba mieć sporo na pagonach. Lotniskowcami dowodzą oficerowie co najmniej w stopniu (nie wchodząc w specyfikę amerykańskich szarż) odpowiadającemu naszemu podpułkownikowi lub komandorowi podporucznikowi. Tyle teorii, w praktyce to jest bardziej skomplikowane, bo dowodzenie czymś takim, jak lotniskowiec, to zaszczyt niebywały, więc może nie wystarczy być „zaledwie” komandorem podporucznikiem. Zresztą, by trzeba być nim przez minimum trzy lata i dowodzić dużym okrętem lub być dowódcą skrzydła powietrznego lotniskowca. I jeszcze jedno: należy ukończyć kurs Navy Nuclear Power, obejmujący podstawy i protokoły kierowania jednostką o napędzie atomowym.

Z charakterystyki i przeznaczenia bojowego lotniskowca wynika, że dowodzenia czymś takim, co kosztuje dziesiątki miliardów dolarów i ma strategiczny potencjał nuklearnego reagowania, wymaga doświadczenia. A jego nie da się zdobyć na przyspieszonych kursach, nawet gdyby chętny do zostania kapitanem atomowego lotniskowca był geniuszem.

W amerykańskich forach i tematycznych witrynach poświęconych US Navy piszą, że statystyczny kapitan w US Navy jest oficerem z 20-letnim stażem! I na koniec: jeśli komuś wydaje się, że dowodząc „pływającym lotniskowcem” zarabia krocie na tym stanowisku, to… się może rozczarować. Zarabia mniej od gwiazdorów polskich stacji telewizyjnych!

Średnie całkowite wynagrodzenie kapitana w US Navy może w roku 2024 wynosić od 116 953,99 USD do 184 723,99 USD. Maksymalne wynagrodzenie zapewne dotyczy dowodzących lotniskowcami i strategicznymi okrętami podwodnymi.