Broń z USA dla Ukrainy jest już... w magazynach w Polsce i Niemczech

Umieszczenie broni na terenie Polski i Niemiec w znaczący sposób skróciłoby czas potrzebny na transport – stwierdza CNN. Według źródeł, pociski artyleryjskie będą jednymi z pierwszych materiałów wojskowych, które trafią do ukraińskich żołnierzy, odpierających od ponad dwóch lat inwazję wojsk rosyjskich.

Zdaniem CNN przed władzami Ukrainy stoi poważne wyzwanie logistyczne związane z przyjęciem uzbrojenia i sprzętu. Jak podkreślono, przewaga militarna w stosunku 10 do 1 (do niedawna źródła zachodnie podawały, że ta przewaga wynosi 5:1 a do dwukrotnie zwiększyć może się w tzw. bliskiej przyszłości – Portal Obronny) jaką obecnie Rosja ma nad Ukrainą, szybko nie zostanie zmniejszona.

Izba Reprezentantów USA przegłosowała w ubiegłym tygodniu pakiet pomocowy dla Ukrainy o wartości niemal 61 mld dolarów. Ustawę poparła zdecydowana większość kongresmenów obydwu partii, stosunkiem głosów 311 do 112.

Portal Obronny: Pogoń Ruska w Donbasie

W poniedziałek (22 kwietnia) w komentarzu agencji Bloomberg określono tę pomoc jako „koło ratunkowe”. Ta pomoc może nie być wystarczająca, aby zatrzymać rosnącą przewagę Rosji nad Ukrainą.

Z kolei ISW (Instytut Studiów nad Wojną) w swym raporcie stwierdza, że nawet jeśli amerykańska broń zostanie szybko wysłana Ukrainie, to skomplikowana logistyka może spowodować, że miną tygodnie zanim zostanie użyta na polu walki.

„Sytuacja na froncie może w tym czasie ulec dalszemu pogorszeniu, zwłaszcza jeśli Rosjanie nasilą ataki, aby zdążyć przed dostawami sprzętu z USA” – ocenił amerykański think tank. Po tym, jak zatwierdzono pakiet pomocowy dla Ukrainy, dziennik „Washington Post” napisał, że broń może dotrzeć na Ukrainę w mniej niż tydzień.

Pomoc dla Ukrainy (nie tylko o charakterze militarnym) była przez miesiące w „zamrażarce” Izby Reprezentantów. Od początku wojny USA przekazały Ukrainie pomoc wojskową o wartości ok. 45 mln USD.