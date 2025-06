Z Sejmu do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Marcin Bosacki sekretarzem stanu

W komunikacie resortowym podano:

„W latach 2010–2013 Marcin Bosacki pełnił funkcję rzecznika prasowego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, z kolei w latach 2013–2016 był ambasadorem RP w Kanadzie. Działacz opozycji demokratycznej w latach 1985–1989. Aktywnie udzielał się w Szkolnych Kołach Oporu Społecznego oraz w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. Był także redaktorem pism podziemnych. Autor książki Podziemie w Cegielskim.

Współpracował z wieloma mediami i instytutami zagranicznymi, m.in. German Marshall Fund oraz Center for European Policy Analysis w Waszyngtonie. W MSZ wiceminister Marcin Bosacki będzie zajmował się m.in. współpracą parlamentarną oraz mediami finansowanymi przez resort dyplomacji”.

Obecnie podwładnymi Radosława Sikorskiego w kierownictwie MSZ są także: • Władysław Teofil Bartoszewski (sekretarz stanu), • Andrzej Szejna (sekretarz stanu), • Anna Radwan-Röhrenschef (podsekretarz stanu), • Henryka Mościcka-Dendys (podsekretarz stanu), • Marek Prawda (podsekretarz stanu), • Robert Kupiecki (podsekretarz stanu), • Rafał Wiśniewski (szef Służby Dyplomatycznej).

W swojej strukturze MSZ ma 44 departamenty, biura i inne jednostki organizacyjne. W MSZ (centrala + placówki zagraniczne) pracuje ok. 5 tys. osób, z czego 1,2 tys. to tzw. osoby dyplomatyczne, a 955 z nich to zawodowi dyplomaci.

Według danych MSZ (z czerwca 2024 r.) Polska ma 104 placówki dyplomatyczne w randze ambasad. Dla porównania Niemcy mają 154 ambasady.

Garda: Władysław Kosiniak-Kamysz Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.