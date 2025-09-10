Władysław Kosiniak-Kamysz wraca do kraju. W związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej

W nocy z wtorku na środę, podczas ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona. Jak przekazało DORSZ, były to obiekty typu dron.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych określiło to zdarzenie jako „bezprecedensowe w skali”. Podkreślono, że „jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli”. Na rozkaz Dowódcy Operacyjnego RSZ natychmiast uruchomiono procedury obronne.

Pilny powrót szefa MON

Władysław Kosiniak-Kamysz przebywał w Londynie, gdzie miał wziąć udział w spotkaniu ministrów obrony z Grupy E5. W związku z zaistniałą sytuacją, resort obrony poinformował PAP o jego pilnym powrocie do kraju.

Prezydent Karol Nawrocki poinformował na X, że od momentu wystąpienia naruszeń przestrzeni powietrznej RP pozostaję w stałym kontakcie z wicepremierem, Ministrem Obrony Narodowej i najważniejszymi dowódcami w Siłach Zbrojnych RP.

"Brałem udział w odprawie w Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych. W BBN niebawem poprowadzę odprawę, na którą przybędzie szef rządu. Bezpieczeństwo naszej Ojczyzny jest najwyższym priorytetem i wymaga ścisłego współdziałania".

Rzecznik rządu Adam Szłapka przekazał, że trwa spotkanie premiera Donalda Tuska z ministrami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa. Premier zwołał nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów na godzinę 8.00.