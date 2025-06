USA kuszą Iran zwolnieniem z sankcji? Oferta inwestycji w program jądrowy za rezygnację z uranu

Stany Zjednoczone rozważają złożenie Iranowi propozycji, która ma na celu skłonienie tego kraju do rezygnacji z programu wzbogacania uranu. W zamian za to, Waszyngton gotów jest zaoferować zwolnienie z sankcji, odblokowanie dostępu do zamrożonych środków oraz ogromne inwestycje w irański program jądrowy. Czy to wystarczy, by przekonać Teheran do zmiany polityki?