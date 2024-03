Trzy kolejne satelity i demonstrator nowej technologii zwiększają możliwości ICEYE

Satelity zostały wyniesione za pośrednictwem operatora Exolaunch. Pomyślnie dotarły na orbitę w ramach misji współdzielonej Transporter-10 firmy SpaceX. Rakieta wystartowała z bazy Sił Kosmicznych Vandenberg w Kalifornii w USA. Każdy z trzech satelitów z powodzeniem nawiązał łączność i rozpoczęto rutynowe operacje sprawdzające ich działanie.

Dwa z trzech satelitów SAR wyniesionych w ramach misji zostały wyprodukowane przez ICEYE US. Trzeci z nich jest natomiast orbitalnym demonstratorem technologii przygotowanym przez ICEYE w Finlandii. Ten orbitalny demonstrator został wyposażony w zmienioną wersję unikalnej anteny ICEYE działającej w pasmie X. Częstotliwość pracy radaru została zwiększona do 1200 MHz. Umożliwia to pozyskiwanie zobrazowań w wyższej rozdzielczości, dochodzącej do 25 cm. Nowe rozwiązanie technologiczne będzie początkowo poddane testom inżynieryjnym, zanim zostanie udostępnione klientom ICEYE.

"Nasza rosnąca konstelacja zapewnia obiektywne i niezawodne źródło danych wywiadowczych, umożliwiając szybsze i bardziej zoptymalizowane reagowanie na zmiany zachodzące w dowolnym miejscu na świecie" – mówi Rafał Modrzewski, CEO i współzałożyciel ICEYE. "Uruchomienie demonstratora technologii o częstotliwości 1200 MHz zapewni zobrazowania SAR o rozdzielczości 25 cm, przynosząc zupełnie nowy poziom wyrazistości i szczegółowości na rzecz podejmowania decyzji o wysokim priorytecie".

Wystrzelone satelity wyposażone są w zaawansowany radar, który umożliwia znaczną poprawę jakości obrazu, szybsze przesyłanie danych na Ziemię oraz lepsze współdziałanie z globalną siecią stacji naziemnych ICEYE.

Eric Jensen, prezes ICEYE US, stwierdził: "Nasi partnerzy oczekują niezawodnego i nieprzerwanego wykrywania zmian w celu zaspokajania pojawiających się pilnych potrzeb. Jesteśmy dumni, że możemy dołożyć dwa dodatkowe satelity zbudowane w USA do naszej konstelacji, zwiększając nasze zaangażowanie w dostarczanie strategicznie ważnych informacji dla naszych klientów z sektora obronnego, wywiadowczego, cywilnego i komercyjnego".

Począwszy od 2018 roku firma ICEYE z powodzeniem rozmieściła na niskiej orbicie okołoziemskiej 34 urządzenia. Obsługuje ona największą na świecie konstelację satelitów SAR, zdolnych zobrazować dowolne miejsce na powierzchni Ziemi w każdych warunkach pogodowych, zarówno w dzień, jak i w nocy. Dostarczane niemalże w czasie rzeczywistym dane SAR stanowią źródło precyzyjnych informacji dla klientów rządowych i komercyjnych.