Spotkanie Grupy E5 w Berlinie. Paweł Zalewski o wzmocnieniu bezpieczeństwa Europy i wsparciu dla Ukrainy

W piątek, 14 listopada, w stolicy Niemiec odbyło się szóste już spotkanie ministrów obrony państw Grupy E5, znanej również jako Group of Five. Polskę reprezentował wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski, który zastępował wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. W obradach wzięli udział przedstawiciele Polski, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch, a także Wysoka Przedstawicielka Unii Europejskiej do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, Kaja Kallas. W drugiej części spotkania, w formie zdalnej, dołączył również minister obrony Ukrainy Denys Szmyhal. Głównym tematem rozmów było wzmacnianie bezpieczeństwa Europy i dalsze wsparcie dla Ukrainy w obliczu trwającej agresji Rosji.

Wspólna odpowiedzialność za bezpieczeństwo Europy

Jak podkreślił wiceminister Paweł Zalewski, „skala wyzwań jest ogromna. Zadania, przed którymi stoi Unia Europejska, są ogromne, a UE tworzy odpowiednie ramy do ich rozwiązywania. Od prawie czterech lat mamy do czynienia z brutalnym rosyjskim atakiem na Ukrainę. Widoczny jest również coraz silniejszy wzrost hybrydowych ataków na państwa europejskie.” Uczestnicy spotkania zgodnie potwierdzili, że bezpieczeństwo Europy jest wspólną odpowiedzialnością, a linia bezpieczeństwa przebiega wzdłuż frontu na Ukrainie. Z tego powodu wsparcie dla Ukrainy jest kluczowe.

Podczas rozmów z ministrem Denysem Szmyhalem omawiano projekty mające na celu dalsze wspieranie Ukrainy, zarówno w zakresie sprzętu wojskowego, jak i finansowania oraz wsparcia politycznego. „Musimy nieugięcie trzymać się naszego wsparcia dla Ukrainy. Dotyczy to zarówno sprzętu wojskowego, jak i finansowania oraz wsparcia politycznego. Wszystko to ma ogromne znaczenie” – zaznaczył Zalewski.

Polska ambicja w projekcie SAFE i rozwój przemysłu obronnego

Polska aktywnie dąży do włączenia Ukrainy w projekt SAFE, który jest istotnym europejskim narzędziem wzmacniającym bezpieczeństwo Europy poprzez rozwój przemysłu zbrojeniowego. Projekt ten ma oferować praktyczne rozwiązania, takie jak dostawy sprzętu wojskowego dla państw europejskich. „Chcemy, aby Ukraina uczestniczyła w tym projekcie. Polska ma ambicję, by być największym beneficjentem tego projektu” – oświadczył wiceminister Zalewski. Polska planuje uruchomić plan inwestycyjny o wartości 40 miliardów euro, który ma zostać zrealizowany do końca miesiąca.

Współpraca ma obejmować również ukraińskie firmy, a Polska dąży do rozwijania projektów joint venture na swoim terytorium, co ma na celu wzmocnienie ukraińskich zdolności obronnych.

Wzmacnianie wschodniej flanki NATO i przeciwdziałanie zagrożeniom hybrydowym

Podczas spotkania poruszono również kwestię wzmacniania wschodniej flanki NATO. Paweł Zalewski wyraził wdzięczność za obecność sił zbrojnych Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Włoch w Polsce, co „wzmacnia wschodnią flankę i zwiększa bezpieczeństwo całego naszego kontynentu”. Podkreślono również, że silne NATO jest kluczowe dla bezpieczeństwa Europy.

Istotnym elementem dyskusji było także wspólne działanie w celu zapewnienia bezpieczeństwa wobec ataków hybrydowych. Uczestnicy Grupy E5 zadeklarowali zintensyfikowanie współpracy w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym, w tym cyberatakom, dezinformacji i wyzwaniom związanym z dronami.

Rocznica powstania Grupy E5 i dalsze kierunki współpracy

Format GoF został zainicjowany rok temu przez ministra obrony Niemiec, Borisa Pistoriusa. Od tego czasu odbyło się kilka spotkań, które zaowocowały wzmocnionym dialogiem na temat priorytetów strategicznych i pojawiających się zagrożeń. Grupa E5 aktywnie promowała zwiększenie zdolności europejskiego przemysłu obronnego, dążąc do ograniczenia biurokracji i uproszczenia procedur zamówień publicznych.

Wspierano również ukraiński przemysł obronny poprzez ułatwianie tworzenia wspólnych przedsięwzięć, promowanie wymiany doświadczeń oraz zachęcanie do bezpośrednich inwestycji. Dalsze działania Grupy E5 będą koncentrować się na:

Stałe wsparcie dla Ukrainy: obejmujące pomoc wojskową, opracowanie długoterminowych ram strategicznych i włączenie ukraińskiego przemysłu obronnego w europejskie łańcuchy produkcyjne.

Wzmocnienie obronności i gotowości operacyjnej: poprzez realizację celów NATO i zwiększanie produkcji przemysłowej w sektorze obronnym.

Przeciwdziałanie zagrożeniom hybrydowym: zintensyfikowanie współpracy w zakresie cyberataków, dezinformacji i systemów zwalczania dronów.

Wspieranie stabilności w Europie: ze szczególnym uwzględnieniem Bałkanów Zachodnich.

Grupa E5 pozostaje zaangażowana w zapewnienie integralności Bałkanów Zachodnich i wspiera euroatlantyckie ambicje państw regionu. Dzięki stałej współpracy i wspólnemu zaangażowaniu, Grupa 5 Europejskich Ministrów Obrony ma przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa i zapewnienia Europie lepszej ochrony.