Rosja pomoże Etiopii w budowie floty wojennej

Rosja zobowiązała się pomóc Etiopii, krajowi bez dostępu do morza, w stworzeniu floty wojennej. Zadeklarowano to podczas wizyty rosyjskiej delegacji w etiopskich bazach morskich. Rosja obiecała Etiopii wsparcie w szkoleniu personelu i budowaniu potencjału morskiego. Współpraca ta wpisuje się w rosyjskie dążenia do ustanowienia stałej bazy na Oceanie Indyjskim

i Autor: Mil.ru Rosyjska marynarka wojenna