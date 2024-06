Pozostanie w naprawie dłużej niż sądzono. Brytyjski lotniskowiec HMS Queen Elizabeth nie ma szczęścia

Jak przekazał Navy Lookout, lotniskowiec HMS Queen Elizabeth pozostanie w suchym doku w Rosyth w Szkocji dłużej niż początkowo planowano. Początkowo planowano unieruchomić lotniskowiec na „kilka tygodni”, ponieważ naprawy miały koncentrować się wyłącznie na prawej linii wału. Przedłużenie naprawy jest związane z tym, że stoczniowcy muszą się zająć korozją stwierdzoną na prawym wale napędowym, wykrytym podczas rutynowych inspekcji, co doprowadziło do decyzji o wymianie obu wałów napędowych zamiast tylko naprawy skorodowanego. Jak przypomina UK Defence Journal w zeszłym roku Prince of Wales miał podobny problem co sprawiło, że okręt musiał pozostać w suchym doku przez dziewięć miesięcy, co kosztowało 25 milionów funtów.

Jednak jak się wydaje, prace na HMS Queen Elizabeth przebiegną szybciej, zgodnie z wyjaśnieniami początkowo zamierzano wymienić wały podczas planowanego remontu Queen Elizabeth w 2025 r., ale zostało to przyspieszone, prawdopodobnie dlatego, że nowe komponenty były dostępne wcześniej niż oczekiwano. Prognozuje się, że HMS Queen Elizabeth mógłby wznowić swój cykl operacyjny najwcześniej w sierpniu.

HMS Prince of Wales i HMS Queen Elizabeth, których przewidywany okres eksploatacji wynosi do 50 lat, tworzą dwuczęściową flotę lotniskowców typu Queen Elizabeth Królewskiej Marynarki Wojennej. W lutym ministerstwo obrony Wielkiej Brytanii potwierdziło, że data wycofania z eksploatacji lotniskowców typu Queen Elizabeth to 2069 rok. W ostatnich latach wzrosły obawy dotyczące zdolności Wielkiej Brytanii do obsadzenia 65 000-tonowych lotniskowców, z których każdy wymaga 700 członków załogi i okrętów wsparcia. Okręty wojenne zostały zatwierdzone do budowy w 2007 roku, a ich łączny koszt wyniósł 7 miliardów funtów.

HMS „Queen Elizabeth” jest jednostką o napędzie konwencjonalnym o wyporności 65 tys. t. Lotniskowiec, o długości 280 m i maksymalnej szerokości na pokładzie – 73 m zabiera 40 samolotów i śmigłowców. Na jednym tankowaniu może przemierzyć ok. 10 tys. mil morskich z maksymalną szybkością 25 węzłów na godzinę.