Polskie F-16 przechwytują rosyjski Ił-20 nad Bałtykiem

Do zdarzenia doszło w środę (8 kwietnia) kiedy to para dyżurna myśliwców F-16 polskich sił powietrznych podjęła działania wobec rosyjskiego samolotu Ił-20. Jak poinformowało DORSZ w komunikacie opublikowanym w piątek na platformie X, polskie samoloty dokonały "skutecznego przechwycenia, identyfikacji wizualnej oraz eskortowania" rosyjskiej maszyny. Kluczowe jest to, że samolot Federacji Rosyjskiej wykonywał "misję rozpoznawczą w międzynarodowej przestrzeni powietrznej, bez złożonego planu lotu i z wyłączonym transponderem". Pomimo tych okoliczności, polskie myśliwce zapewniły, że "nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej".

Bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej to jeden z priorytetów #WojskoPolskie. Każdego dnia piloci Sił Zbrojnych RP czuwają i są w gotowości, aby zapewnić ochronę polskiego nieba.8 kwietnia 2026 roku para dyżurna myśliwców F-16 🇵🇱Sił Powietrznych dokonała skutecznego… pic.twitter.com/VQdyGLJOC5— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) April 9, 2026

Dlaczego dochodzi do przechwyceń?

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych wyjaśnia, że takie przechwycenia "nie stanowią demonstracji siły", lecz są "jednym z podstawowych narzędzi zapewnienia realnej kontroli nad przestrzenią powietrzną państwa". Głównym celem tych operacji jest "szybka identyfikacja obiektów, które nie odpowiadają na wezwania służb ruchu lotniczego, poruszają się bez wymaganego planu lotu lub naruszają obowiązujące zasady". Dzięki tej procedurze możliwe jest natychmiastowe ustalenie charakteru lotu, ocena potencjalnego zagrożenia oraz podjęcie działań korygujących, takich jak zmiana kursu czy skierowanie statku powietrznego do lądowania. Jak podkreślono w komunikacie, "Działania te pozwalają ograniczyć ryzyko incydentów oraz zapewnić bezpieczeństwo zarówno ruchu cywilnego, jak i infrastruktury krytycznej".

Misja NATO Baltic Air Policing

Kontrola aktywności rosyjskiego lotnictwa w regionie Bałtyku jest częścią szerszej inicjatywy. Służy temu między innymi misja NATO Baltic Air Policing, w ramach której "samoloty polskie i sojusznicze patrolują przestrzeń nad państwami bałtyckimi i samym Bałtykiem". Misja ta odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu bezpieczeństwa i stabilności w regionie, monitorując wszelkie podejrzane aktywności w powietrzu i reagując na nie w odpowiedni sposób. Działania polskich F-16 wpisują się w ramy tej międzynarodowej współpracy.

Czym jest Ił-20?

Samolot rozpoznawczy Ił-20, oznaczony przez NATO jako Coot-A, to radziecka maszyna opracowana na bazie pasażerskiego Ił-18D, służąca do rozpoznania elektronicznego i obrazowego. Produkowany przez Biuro Iljuszyna, pierwszy lot odbył w 1968 roku, a do służby wszedł rok później. Wyprodukowano około 20-24 egzemplarze. Napędzany czterema silnikami turbośmigłowymi Iwczenko AI-20M o mocy 4250 KM każdy, osiąga zasięg do 5400 km. Załogę stanowi zazwyczaj 13 osób, w tym pięciu członków załogi lotniczej i ośmiu operatorów systemów rozpoznawczych.

Charakterystyczne elementy konstrukcji to owiewka pod kadłubem z radarem Igła-1 do mapowania terenu, boczne wybrzuszenia na kamery panoramiczne A-87P oraz liczne anteny do przechwytywania sygnałów. Wyposażony w systemy Vischnia, SRS-4 Romb i Kwadrat-2, umożliwia zbieranie danych radiowych i telekomunikacyjnych w czasie rzeczywistym, a także rozpoznanie w podczerwieni. Główne warianty to prototypowy Ił-20, seryjny Ił-20M z ulepszonymi systemami, zmodernizowany Ił-20M1 oraz Ił-20RT do wsparcia programu kosmicznego. Eksperymentalne modernizacje, jak Anagramma czy Monitor, wprowadzały dodatkowe możliwości rozpoznania radiotechnicznego.