Polska rezygnuję z kolejnych Black Hawków. MON wyjaśnia

Wiceminister PaweŁ Bejda kontynuuje: "W wielu mediach czy wypowiedziach polityków pojawiają się informacje, że został zerwany kontrakt. Nie może być zerwane coś, co nie było podpisane. To jest pierwsza rzecz – było prowadzone oczywiście postępowanie, które zostało rozpoczęte jeszcze za poprzedniego rządu. (...) Przed chwilą eksperci wyjaśnili Państwu, dlaczego nastąpiła zmiana priorytetów. W kierunkach, o których mówił Pan Generał Kukuła i Pan Generał Wiśniewski, jest absolutnie przestrzeń dla zakładów produkujących śmigłowce – zarówno w Świdniku, jak i w Mielcu. Naszym zadaniem i naszym priorytetem jest to, aby tę ofertę kierować przede wszystkim do polskiego przemysłu zbrojeniowego i w tym kierunku będziemy zmierzać."