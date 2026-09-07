Polska i Kanada podpisują memorandum o współpracy obronnej

Memorandum podpisane przed targami

Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i minister obrony narodowej David J. McGuinty podpisali memorandum o współpracy obronnej (ang. Memorandum of Understanding, MoU), czyli porozumienie o współpracy obronnej pomiędzy Polską a Kanadą.

Rozmowy w Kielcach rozwijają kontakty prowadzone przez oba resorty w 2026 roku. W maju ministrowie obrony Polski i Kanady podpisali w Ottawie list intencyjny dotyczący współpracy w ramach instrumentu SAFE. Szef polskiego MON wskazywał wówczas, że Polska będzie sprzedawać Kanadzie między innymi systemy bezzałogowe.

Kanadyjskie Ministerstwo Obrony zapowiedziało, że pobyt ministra Davida J. McGuinty'ego w Polsce potrwa od 7 do 8 września. Szefowi resortu obrony będzie towarzyszył Maninder Sidhu, kanadyjski minister handlu międzynarodowego. Oficjalnym celem wizyty jest rozwój współpracy obronnej z Polską i innymi sojusznikami, prezentacja kanadyjskiego przemysłu oraz rozmowy o inwestycjach i partnerstwach przemysłowych.

Polska i Kanada wzmacniają współpracę obronną. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podpisał memorandum o współpracy z Kanadą-7 września 2026 roku w Kielcach, wicepremier W. @KosiniakKamysz 🇵🇱spotkał się z ministrem obrony narodowej Kanady 🇨🇦 Davidem J. McGuintym. Przedmiotem… pic.twitter.com/9YpUazjJU9— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) September 7, 2026

To jest dla mnie wielki zaszczyt widzieć naszego przyjaciela, ministra obrony Kanady, Davida McGuinty'ego, szefa resortu obrony, który przyjeżdża do Polski dzisiaj jako gość honorowy Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego - wielkiego wydarzenia, jednego z największych w Europie salonów wystaw przemysłu zbrojeniowego. Kanada jest partnerem tegorocznych targów obronnych w Kielcach. Kanada to jest nasz sojusznik. Kanada to są nasi przyjaciele. Mamy wieloletnie związki z Kanadą, która wsparła naszą akcesję do NATO jako jeden z pierwszych krajów. Zrobiła to błyskawicznie i bardzo za to dziękujemy. Od wielu lat też współpracujemy, podnosząc swoje zdolności, umiejętności obronne. Współpracują nasze Siły Zbrojne zarówno na Łotwie, gdzie Kanada jest największym krajem dysponującym około dwoma tysiącami żołnierzy. Polski kontyngent też jest tam obecny jako jeden z czołowych kontyngentów zabezpieczających wschodnią flankę Sojuszu

- podkreślił w trakcie wydarzenia wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Kanada jako Kraj Wiodący MSPO

Kanada otrzymała status Kraju Wiodącego XXXIV edycji MSPO. Katalog kanadyjskiej misji wskazuje, że do Kielc przyjechało ponad 230 podmiotów i prawie 500 delegatów. Dokument określa tę reprezentację jako największą kanadyjską misję związaną z bezpieczeństwem na świecie oraz największą misję biznesową Kanady w Polsce.

Kanadyjska obecność obejmuje przedsiębiorstwa, instytucje badawcze, organizacje branżowe, przedstawicieli władz federalnych i prowincjonalnych oraz podmioty wspierające handel i inwestycje. Katalog uczestników dzieli wystawców według sześciu obszarów: systemów powietrznych, cyberbezpieczeństwa, systemów lądowych, technologii morskich, przestrzeni kosmicznej oraz rozwiązań wielodomenowych.

Kanadyjski pawilon zlokalizowany będzie w hali nr 7 Targów Kielce. Ponadto — na 9 września 2026 roku — zaplanowano zamknięte spotkanie dotyczące współpracy przemysłów obronnych Kanady i Ukrainy. Tego samego dnia ma odbyć się konferencja Kraju Wiodącego pt. "Kanada jako wiarygodny partner obronny: zdolności, potencjał przemysłowy i bezpieczeństwo sojusznicze".

Canada is ready for #MSPO2026. As Lead Nation, Canada will bring over 230 #CdnBiz and partners from across Europe to Kielce to strengthen defence, innovation and industrial cooperation. Follow #CanadaAtMSPO for updates throughout the week. #CanadaPoland pic.twitter.com/3Ojv1bgjLc— Canada Poland (@CanadaPoland) September 4, 2026

Przemysł obronny i współpraca

Kanadyjska strategia przemysłowa w sektorze obronnym zakłada rozwijanie krajowych zdolności produkcyjnych, zwiększanie inwestycji w badania i rozwój oraz współpracę z zaufanymi sojusznikami. Jej istotnym elementem jest formuła tzw. "Build-Partner-Buy", którą można opisać jako kolejność priorytetów: rozwijanie produkcji w Kanadzie, partnerstwo z państwami sojuszniczymi, a następnie zakup gotowych rozwiązań, jeżeli jest to konieczne. Rząd w Ottawie deklaruje przy tym, że współpraca i zakupy mają wzmacniać kanadyjski potencjał przemysłowy oraz utrzymywać kontrolę nad kluczowymi zdolnościami.

Według kanadyjskiej strategii sektor obronny obejmował w 2022 roku blisko 600 przedsiębiorstw, zapewniał około 81 tys. miejsc pracy, wygenerował 14,3 mld dolarów kanadyjskich przychodów i wniósł 9,6 mld dolarów kanadyjskich do PKB. Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowiły 92 proc. firm działających w tym sektorze oraz odpowiadały za 40 proc. zatrudnienia.

Dokument strategiczny wskazuje zdolności kanadyjskiego przemysłu (m.in.) w lotnictwie, produkcji silników i części lotniczych, obsłudze technicznej, naprawach i remontach, szkoleniu oraz symulacji, produkcji pojazdów bojowych, amunicji i jednostek morskich. Wśród obszarów rozwijanych przez Kanadę wymieniono również technologie kosmiczne, sztuczną inteligencję, cyberbezpieczeństwo, technologie kwantowe, robotykę i systemy bezzałogowe.

Wspólne memorandum nie przesądza jeszcze o zamówieniach ani programach przemysłowych. Podpisanie dokumentu przed rozpoczęciem MSPO łączy jednak rozmowy między resortami obrony z obecnością rozbudowanej kanadyjskiej misji handlowej i przemysłowej w Kielcach. Konkretne znaczenie porozumienia będzie można ocenić po publikacji jego treści lub informacji o przedsięwzięciach uruchamianych przez oba państwa.

Opracowano na podstawie depeszy PAP oraz materiałów prasowych organizatorów.

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