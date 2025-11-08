Oglądaj ambasador Wielkiej Brytanii w rozmowie z "Super Expressem" i Portalem Obronnym. Pierwszy taki wywiad w polskich mediach

Melinda Simmons: „Ukraińcy mogą wygrać wojnę”. Ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce o wojnie, Rosji i przyszłości

- Ukraińcy mogą wygrać wojnę z Rosją, jeśli wsparcie sojuszników będzie kontynuowane – mówi „Super Expressowi” oraz Portalowi Obronnemu Melinda Simmons, ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce.

Według Simmons "nikt nie powinien wątpić w intencję Ukrainy". - To najbardziej uderzyło mnie podczas pracy w Ukrainie — Ukraińcy mają ogromną wolę obrony swojego kraju - powiedziała Simmons w rozmowie z SE i Portalem Obronnym

Dodała, że jako Wielka Brytania będą z Ukrainą "tak długo, jak będzie to konieczne". Zdaniem Simmons wojna na Ukrainie jest ważną lekcją dla Polski i Wielkiej Brytanii, aby "kształtować społeczną gotowość do reagowania na kryzysy".

Ambasador Simmons mówi o sile jedności Europy, która przeciwstawia się rosyjskim próbom podważenia bezpieczeństwa i jedności. - Putin nie docenia naszej siły i jedności — a ta wciąż istnieje. Wielka Brytania zwiększyła wsparcie militarne do 4,5 miliarda funtów, najwięcej w historii. Jedność Europy i gotowość do nauki od Ukrainy stanowią naszą największą siłę - podkreśliła Simmons.

W ekskluzywnym, pierwszym w polskich mediach wywiadzie od objęcia funkcji Melinda Simmons opowiada także m.in. o szansach, znaczeniu wsparcia USA i wzmocnienia europejskich zdolności obronnych oraz o szansach na pokój, a także unikalnych relacjach jakie łączą Polskę z Wielką Brytanią.

