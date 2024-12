Mohamed al-Baszir premierem rządu tymczasowego. Polska wstrzymuje przyjmowanie „azylantów” z Syrii

Przedstawiciel rebeliantów Mohamed al-Baszir ogłosił we wtorek (10 grudnia), że został mianowany premierem rządu tymczasowego Syrii. W telewizyjnym wystąpieniu, które cytuje agencja Reutera, powiedział m.in., że będzie pełnił tę funkcję do 1 marca 2025 r. Do momentu wyjaśnienia sytuacji w Syrii Urząd ds. Cudzoziemców nie będzie wydawał decyzji wobec obywateli syryjskich występujących o ochronę międzynarodową – przekazał wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk.

i Autor: Wikipedia