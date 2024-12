Odpowiedzialni za zbrodnie popełnione w Syrii nie powinni być skazani na śmierć

„W przypadku rzekomych sprawców przestępstw naruszających prawo międzynarodowe i innych poważnych naruszeń praw człowieka należy przeprowadzić dochodzenie i, tam gdzie to konieczne, ścigać za zbrodnie w uczciwych procesach, z wyłączeniem kary śmierci" – stwierdziła w oświadczeniu sekretarz generalna Amnesty International Agnes Callamard. „Amnesty International wzywa siły opozycji do zerwania z przemocą, jaka miała miejsce w przeszłości" wzywając „wszystkie strony konfliktu do pełnego poszanowania praw wojennych”.

Zdaniem Agnes Callamard „obejmuje to obowiązek nieatakowania nikogo, kto wyraźnie demonstruje chęć poddania się, w tym sił rządowych, oraz humanitarnego traktowania każdego więźnia”

„Po pięciu dekadach brutalności i represji naród syryjski ma w końcu możliwość życia bez strachu i z poszanowaniem praw" – oświadczyła Callamard i przypomniała, że rząd Baszara al-Asada, podobnie jak rząd jego ojca Hafia al-Asada, został naznaczony „przerażającym katalogiem naruszeń praw człowieka”, obejmującym „ataki z użyciem broni chemicznej (...) i inne zbrodnie wojenne, a także morderstwa, tortury, wymuszone zaginięcia i eksterminację, co jest traktowane jako brodnie przeciw ludzkości".

Garda: Raport Fundacji Pułaskiego Sivis pacem, para bellum

AI wezwała również do „gromadzenia i zabezpieczania dowodów popełnionych przestępstw” w celu udokumentowania ich w późniejszej pracy wymiaru sprawiedliwości.

Obalony dyktator i jego poplecznicy mają wiele zbrodni na sumieniu. Assad był prezydentem Syrii od 2000 r., a od 2011 r. prowadził wojnę domową z opozycją (przy wydatnym wsparciu Rosji i Iranu). Był i jest oskarżany m.in. o użycie broni chemicznej przeciwko ludności cywilnej, co potwierdziła Organizacja ds. Zakazu Borni Chemicznej (OPCW), m.in. w ataku w Ghouta (2013 r.), w którym sarnin zabił ponad 1,4 tys. osób.

Oskarżany jest także o stosowanie masowego terroru włącznie z torturami i egzekucjami tak przeciwników politycznych, jak i zwykłych obywateli. Do katalogu zbrodni obalonej dyktatury dodać należy zbrodnie przeciwko ludności cywilnej. Tu przykładem jest oblężenie Aleppo, co doprowadziło do śmierci głodowej tysięcy cywilów. Assad odpowiada za masowe wysiedlenia ludności. Wojna zmusiła miliony Syryjczyków do opuszczenia swoich domów, powodując największy kryzys uchodźczy XXI wieku.

Czy Baszar al-Assad stanie przed syryjskim sądem lub Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości? Dokąd Rosją włada Władimir Putin, który dyktatorowi (i jego rodzinie) przyznał azyl, to nie będzie to możliwe...