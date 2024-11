Manewry pancerne NATO na Łotwie. Polskie czołgi także tam są

Z lasu położonego 30 kilometrów na północny-wschód od Rygi wyjeżdża w rzędzie kilka czołgów Leopard. Rozwijają szyk, w szybkim tempie pokonują kilkadziesiąt metrów błotnistego terenu i oddają salwy do położonych kilkaset metrów dalej „celów”. Chwilę potem na poligonie pojawiają się kolejne pojazdy, w tym kołowe wozy opancerzone i bojowe wozy piechoty. Z niektórych wydostają się żołnierze, którzy z bronią ruszają w kierunku „wroga”. Z niewielkiego wzniesienia artyleria oraz ukryci wśród drzew snajperzy ostrzeliwują „cele” położone nieco dalej, na skraju lasu. Tak wyglądają manewry pod kryptonimem „Resolute Warrior”, w których bierze udział 3500 żołnierzy z 13 państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wszyscy wchodzą w skład Wielonarodowej Brygady NATO na Łotwie.

Na poligonie przy łotewskiej bazie wojskowej Adazi można zobaczyć m.in. kanadyjskie, duńskie i hiszpańskie czołgi Leopard, włoskie Ariete, polskie PT-91 Twardy, hiszpańskie wozy bojowe Pizarro, słoweńskie Peruny i włoskie niszczyciele czołgów Centauro. W ćwiczeniach biorą też udział kanadyjskie śmigłowce CH-146 Griffon, które startują z położonej w pobliżu bazy lotniczej.

Celem jest wypracowanie poziomu współpracy, który pozwoli brygadzie najlepiej chronić wschodnią flankę NATO. Organizatorzy podkreślają, jak ogromnym wyzwaniem logistycznym są kilkunastodniowe ćwiczenia z udziałem 13 krajów i tak wieloma typami uzbrojenia.

„W manewrach bierze udział ponad 1000 pojazdów. Prowadzimy je w systemie 24 godziny na dobę i siedem dni w tygodniu, aby zagwarantować, że są realistyczne. (…) Kończą się wielkim sukcesem, nie tylko w części bojowej, ale też logistycznej, która jest kluczowa dla funkcjonowania brygady” – powiedział PAP jej dowódca, kanadyjski pułkownik Cedric Aspirault.

Jak podkreślił, ćwiczenia są kluczowe dla budowania zdolności NATO do odstraszania. „Pokazują, jakie mamy zdolności do wspólnego działania i jak szybko możemy działać” – wyjaśnił. Dodał, że wyzwaniem dla brygady jest wszystko, co jest związane z logistyką. „13 państw, wiele różnych typów pojazdów, wielu różnych ludzi. Sposobem na złagodzenie tego wyzwania jest zagwarantowanie, że mówimy tym samym językiem – mam na myśli język NATO - że rozumiemy te same rozkazy, rozumiemy ten sam proces planowania” – powiedział Aspirault.

Brygada NATO na Łotwie jest częścią Wielonarodowej Dywizji NATO Północ. „Celem manewrów jest zintegrowanie różnych sił w ramach wielonarodowej brygady. (…) Ćwiczymy nasze zdolności do odstraszania i obrony Łotwy” – powiedziała PAP duńska generał Jette Albinus, która dowodzi dywizją. Czy Rosjanie obserwują przebieg ćwiczeń na Łotwie? „Wiemy, że tak” – odpowiedziała krótko.

Władze Łotwy przy każdej okazji podkreślają, jak ogromne znaczenie ma fakt, że tak duże manewry odbywają się na jej terytorium. „To znak i manifestacja odstraszania, jedności i siły w tych trudnych czasach. Z pewnością musimy pokazać przeciwnikom, że mówimy jednym głosem i jesteśmy silni, a także, że potrafimy zmobilizować się, zgromadzić wojska, a (przyp. red. ćwiczenia "Resolute Warrior") jest tego doskonałym przykładem” – powiedział PAP minister obrony Łotwy Andris Spruds.

Obecność NATO na Łotwie sięga 2017 roku, kiedy utworzona została kierowana przez Kanadę Wielonarodowa Grupa Bojowa licząca ok. 500 żołnierzy. W październiku br. podniesiono jej rangę do brygady, która pozostała pod kanadyjskim dowództwem. Prezydent Łotwy Edgars Rinkeviczs podczas uroczystości w bazie Adazi określił to jako "przełomowe i największe od pokolenia wydarzenie (na rzecz) budowania zbiorowej obrony NATO”.

Łotwa jest pierwszym państwem na wschodniej flance NATO, w którym Sojusz utworzył wielozadaniową grupę bojową w randze brygady i przekazał jej dowództwo nad brygadą piechoty zmechanizowanej łotewskich wojsk lądowych.

Brygada składa się z personelu wojskowego z 13 krajów: Albanii, Kanady, Czech, Danii, Islandii, Włoch, Łotwy, Czarnogóry, Macedonii Północnej, Polski, Słowacji, Słowenii i Hiszpanii. Na stałe stacjonuje na Łotwie 3000 żołnierzy tej jednostki. Zakończenie rozbudowy brygad planowane jest na 2026 rok.

Obecnie najliczniejszą grupę żołnierzy stanowią Kanadyjczycy oraz Duńczycy.

