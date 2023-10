Kto by się tego spodziewał? Władimir Putin wzywa strony wojny Izrael-Hamas do oszczędzania… cywilów

Wszystkie strony konfliktu w Izraelu powinny dążyć do ograniczenia szkód wyrządzonych ludności cywilnej do zera, powiedział prezydent Rosji Władimir Putin podczas rozmów z premierem Iraku Mohammedem Shią Al-Sudanim – czytamy w depeszy (z 10 października). „W każdym razie, niezależnie od tego, co się tam stanie, wiem, że zarówno pańskie stanowisko, szanowny panie premierze, jak i nasze stanowisko jest takie, że szkody wyrządzone ludności cywilnej powinny być zminimalizowane i zredukowane do zera. I wzywamy wszystkie skonfliktowane strony, by tego dokonały” – powiedział Putin.

Tyle prezydent Federacji. Więcej miała do powiedzenia rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa. Oświadczyła, że Rosja jest gotowa dołożyć wszelkich starań, aby pomóc w osiągnięciu porozumienia między Izraelem a Palestyną. „Jesteśmy gotowi w dalszym ciągu udzielać wszechstronnej pomocy stronom w celu deeskalacji konfrontacji i wprowadzenia zawieszenia broni. Jesteśmy w bliskim kontakcie z czołowymi podmiotami regionalnymi, których rola (jest istotna – Portal Obronny) w stabilizowaniu sytuacji i tworzeniu warunków do nawiązania bezpośredniego dialogu palestyńsko-izraelskiego…”.

Raport Izrael i Ukraina to JEDNA WOJNA! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Zacharowa, podczas konferencji prasowej, przypomniała, że w kwietniu Rosja zaproponowała rozważenie przeprowadzenia konsultacji na szczeblu ministrów i sekretarza generalnego Ligi Państw Arabskich w Moskwie „w celu potwierdzenia uniwersalnych parametrów porozumienia i omówienia sposobów normalizacji sytuacji w strefie konfliktu” .

Jak podała ambasada Federacji Rosyjskiej w Izraelu w wyniku ataków Hamasu zginęło czterech obywateli Rosji, którzy mieli również obywatelstwo izraelskie. Sześciu Rosjan uważa się za zaginionych. Ambasador Anatolij Wiktorow poinformował, że wnioski o ewakuację złożyło kilkuset Rosjan. „Dla tych, którzy chcą teraz opuścić Izrael, istnieje taka możliwość w postaci regularnych lotów”. Obecnie dwie rosyjskie linie lotnicze obsługują regularne loty z Tel Awiwu do Soczi i Mineralnych Wód.