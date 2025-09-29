Kosiniak-Kamysz: Agresywna polityka Kremla stanowi realne i bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy

29 września wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się w czasie Warsaw Security Forum (WSF), odbył nieformalne spotkania z ministrami obrony Holandii i Niemiec oraz byłym sekretarzem obrony USA Lloydem Austinem.

Podczas @WarsawForum wicepremier W. @KosiniakKamysz odbył nieformalne spotkania z ministrami obrony 🇳🇱 i 🇩🇪 oraz byłym sekretarzem obrony 🇺🇸 Lloydem Austinem.#WSF2025 pic.twitter.com/p5UfnfEBaa— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) September 29, 2025

Jak mówił potem:

"Warsaw Security Forum stało się jedną z wiodących konferencji bezpieczeństwa w Europie, skoncentrowaną na wzmacnianiu więzi transatlantyckich i kształtowaniu naszej odpowiedzi na wspólne wyzwania. Zarówno sama konferencja, jak i jej unikalne podejście stanowią stały element europejskiego dialogu i refleksji nad kwestiami obrony. Polska polityka obronna opiera się na trzech zasadach: aktywnym zaangażowaniu społeczeństwa w bezpieczeństwo państwa, rozwoju potencjału obronnego oraz silnych sojuszach" - zaznaczył wicepremier W. Kosiniak-Kamysz podczas Warsaw Security Forum.

Kosiniak-Kamysz podkreślił:

"Ostatnie naruszenia przestrzeni powietrznej Polski, Rumunii i Estonii są jasnym dowodem na to, że Rosja testuje nasze granice. Agresywna polityka Kremla stanowi realne i bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy i wiemy, że cele Rosji nie ograniczają się wyłącznie do Ukrainy. W odpowiedzi kraje Zachodu pozostają zjednoczone, udzielając Ukrainie wsparcia militarnego i humanitarnego. To wsparcie trwa nadal. Aby wzmocnić pozycję Ukrainy, pokój – gdy zostanie osiągnięty – musi być trwały i odzwierciedlać interesy bezpieczeństwa zarówno Ukrainy, jak i szerszej wspólnoty europejskiej. Wspieramy całościowe podejście do obrony narodowej, zapewniające odporność społeczeństwa, państwa i gospodarki".

Jak mówił dalej:

"Potrzebujemy jedności i wspólnych działań całej wspólnoty transatlantyckiej – w tym NATO i Unii Europejskiej. Szczyt NATO w Hadze stanowi ważny etap w tym wysiłku, zwłaszcza w kontekście nowych celów dotyczących zdolności obronnych. Jesteśmy przekonani, że te cele wzmocnią obronę na wschodniej flance, pomogą zapobiec kolejnym aktom agresji Rosji i ochronią każdy centymetr terytorium sojuszu. Konieczne jest silne i jednomyślne zobowiązanie wszystkich sojuszników do pełnego wdrożenia podjętych decyzji, w tym do zwiększania wydatków na obronność".

Warsaw Security Forum to coroczna, międzynarodowa konferencja organizowana przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego. Wydarzenie stanowi platformę do wymiany doświadczeń i poglądów w obszarze polityki bezpieczeństwa państw członkowskich Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej oraz państw partnerskich. Gośćmi konferencji są wysocy przedstawiciele państwowi, ambasadorowie, politycy oraz eksperci specjalizujący się w sprawach międzynarodowych i bezpieczeństwie.