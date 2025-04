Inauguracja NATO-wskiej misji Air Policing

Szef MON wziął we wtorek udział w inauguracji NATO-wskiej misji Air Policing, polegającej na patrolowaniu przestrzeni powietrznej: Litwy, Łotwy i Estonii przy udziale wojsk szwedzkich i Wielkiej Brytanii. Na miejscu obecny był również minister obrony Szwecji Pal Jonson oraz przedstawiciel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Wicepremier W.Kosiniak- Kamysz podkreślił, że

"Air Policing to misja, która się dzisiaj rozpoczyna i na którą czekaliśmy. Dzisiaj w Polsce misję rozpoczynają siły powietrzne Szwecji i Wielkiej Brytanii. Jesteśmy silniejsi tylko wtedy, kiedy jesteśmy razem. I tylko razem jesteśmy w stanie obronić nasze bezpieczeństwo, naszą kulturę i nasze wartości. NATO to jest solidarność".

Kosiniak-Kamysz podkreślił w swoim wystąpieniu, że NATO stało się silniejsze dzięki przystąpieniu Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz obecności brytyjskich sojuszników. "Jesteśmy silniejsi razem i tylko w takim wypadku jesteśmy w stanie obronić nasze wartości, nasze tradycje, naszą kulturę" - powiedział.

Minister obrony narodowej wskazał, że współpraca w ramach NATO jest dla pokoju - nie dla wojny. "Sojusz Północnoatlantycki jest sojuszem obronnym, chroniącym nasze terytoria, naszych mieszkańców, nasze wartości, naszą cywilizację" - dodał.

"Chciałbym tutaj w obecności naszych przyjaciół z Wielkiej Brytanii i Szwecji potwierdzić wszystkie zobowiązania państwa polskiego wobec naszych sojuszników w NATO, (...) ze szczególnym uwzględnieniem artykułu 5." - oświadczył, dodając, że oczekuje od reszty państw NATO tego samego. "NATO to jest solidarność" - oświadczył.

Z kolei jak mówił minister obrony Szwecji Pål Jonson

Szwecja rozpoczyna dziś swoją pierwszą misję Air Policing w ramach NATO. Jesteśmy w NATO, a nasza obecność buduje siłę sojuszu. Chcemy wspierać naszych sojuszników. Naszym obowiązkiem jest budowanie zdolności odstraszania i obrony.

Głos zabrał potem wiceminister obrony Wielkiej Brytanii V. Coaker:

Jesteśmy tu nie tylko po to, żeby pokazać naszą solidarność Polsce, Szwecji, ale także żeby podziękować naszym żołnierzom, naszym pilotom, żołnierzom wojsk lądowych, wszystkim, dzięki którym wzmacniamy nasze bezpieczeństwo i budujemy zdolności odstraszania i obrony.

W marcu br. na lotnisko 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w #Malbork wylądowały samoloty Eurofighter Typhoon brytyjskich Królewskich Sił Powietrznych (RAF) oraz JAS-39 Gripen szwedzkich Sił Powietrznych. Kontyngenty naszych sojuszników przez dwa będą pełnić wspólny nadzór nad przestrzenią powietrzną wschodniej flanki NATO, w ramach misji enhanced Air Policing. Dla Szwecji jest to historyczna chwila, ponieważ będzie to pierwsza zagraniczna misja szwedzkiego lotnictwa po wstąpieniu do Sojuszu Północnoatlantyckiego.

