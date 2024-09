ICEYE dostarczy Grecji satelity SAR i dane w ramach umowy ESA

Axis 1.2 obejmuje grecki Segment Kosmiczny SAR i dotyczy zobrazowań radarowych oraz rozwoju Greckiego Systemu Obserwacyjnego z wykorzystaniem dwóch satelitów SAR firmy ICEYE i ich wyniesieniem na orbitę. Oprócz suwerennych satelitów, Ateny uzyskają dostęp do już istniejącej, największej na świecie konstelacji satelitów SAR należącej do ICEYE. Tym samym Grecja będzie mogła niezwłocznie rozpocząć monitorowanie interesujących ją obszarów i rozwijać swoje zdolności kosmiczne.

Począwszy od 2018 roku, firma ICEYE wystrzeliła 38 satelitów na potrzeby własnej konstelacji lub klientów międzynarodowych.

Dostarczanie przez ICEYE zobrazowań SAR dla greckiego rządu rozpocznie się niezwłocznie, co umożliwi klientowi możliwość monitorowania wybranych obszarów niemal od razu. W następnym kroku, dzięki wyjątkowym możliwościom produkcyjnym ICEYE oraz zarezerwowanym z wyprzedzeniem terminom wynoszenia, w krótkim czasie zostaną dostarczone zamówione satelity.

ICEYE wzmacnia swoją obecność w Grecji, aby przyspieszyć rozwój sektora kosmicznego tego kraju. Satelity będą montowane w nowopowstałej greckiej placówce ICEYE.

ICEYE w Centrum Waszawy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

„ICEYE z dumą wnosi wkład w rozwój programu kosmicznego greckiego rządu. Satelity SAR i dane dostarczane przez ICEYE umożliwią Grecji monitorowanie istotnych dla niego obszarów i poprawią możliwości obserwacji zjawisk mających znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego, takich jak powodzie i pożary, a także zwiększą świadomość sytuacji na morzu. Projekt ten jest także modelowym przykładem unikalnych zdolności ICEYE w zakresie dostarczania spójnych rozwiązań w domenie SAR, obejmujących zarówno zapewnienie satelitów, jak i usług dostarczania danych. Dodatkowo cieszę się, że kolejny raz do zwiększenia bezpieczeństwa Europy i NATO przyczynią się krytyczne elementy naszych satelitów stworzone przez polskich inżynierów i powstające w Polsce. Nie możemy się doczekać współpracy z greckim przemysłem kosmicznym i udziału w przyspieszeniu jego rozwoju” – powiedział Rafał Modrzewski, CEO i współzałożyciel ICEYE.

Minister Cyfryzacji Grecji, Dimitris Papastergiou, stwierdził: „Z niecierpliwością oczekujemy na współpracę z ICEYE w ramach tego kluczowego projektu, który zwiększy zdolności Grecji w zarządzaniu kryzysowym i w zakresie bezpieczeństwa narodowego. Satelity SAR budowane przez ICEYE dostarczą nam bezprecedensowy wgląd w to, co się dzieje, umożliwiając uzyskanie krótszego czasu odpowiedzi i bardziej efektywne zarządzanie kryzysowe w obliczu takich katastrof naturalnych, jak powodzie. Ta współpraca jest żywym dowodem naszego zaangażowania w wykorzystanie nowoczesnych technologii kosmicznych dla bezpieczeństwa i dobrobytu naszych obywateli.”

„Przekazanie w ręce ICEYE zadania związanego z rozwojem greckiej konstelacji SAR jest dowodem na ciągłe zaangażowanie ESA we wspieranie narodowych inicjatyw krajów członkowskich Agencji. To także dowód na wyjątkową zdolność ESA do maksymalizowania korzyści płynących z takich inicjatyw, poprzez zapewnienie jednolitego systemu wymiany danych obserwacyjnych między państwami zrzeszonymi w Agencji, z korzyścią dla wszystkich jej członków. Włączenie możliwości obserwacji w paśmie X SAR firmy ICEYE do greckiego Narodowego Programu Satelitarnego jest kolejnym przykładem tego, jak technologie kosmiczne przynoszą natychmiastowe i istotne korzyści na Ziemi” – powiedziała Simonetta Cheli, Dyrektorka Programów Obserwacji Ziemi w Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Program jest realizowany na podstawie umowy ESA w ramach greckiego Narodowego Programu Satelitarnego.

Na podstawie komunikatu prasowego ICEYE