GROM z nowym liderem. Płk Krzysztof Mila przejmie dowodzenie

Jednostka Wojskowa GROM (JW 2305), znana jako Grupa Reagowania Operacyjno-Manewrowego, to elitarna polska formacja sił specjalnych powołana 13 lipca 1990 r. w odpowiedzi na zagrożenia terrorystyczne, m.in. postrzelenie Polaków w Bejrucie. Specjalizuje się w operacjach antyterrorystycznych, ratowaniu zakładników, rozpoznaniu i zadaniach specjalnych na lądzie, w mieście oraz na wodzie, kontynuując tradycje Cichociemnych. Od 1999 r. działa w strukturach MON i Wojsk Specjalnych, zyskując renomę na misjach międzynarodowych.

Zmiana na stanowisku dowódcy GROM-u

Płk Grzegorz Gers dowodził GROM-em przez ostatnie trzy lata, a po zmianie przejdzie do struktur Dowództwa Wojsk Specjalnych. Od 1 kwietnia 2026 r. stanowisko dowódcy przejmie płk Krzysztof „Komar” Mila. Oficer rozpoczął służbę w GROM-ie jako podporucznik po ukończeniu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych w 1999 r. Przeszedł selekcję, pełne szkolenie i awansował do dowódcy Zespołu Bojowego A, zdobywając tytuł Cichociemnego.

Płk Mila ukończył liczne kursy w Polsce i za granicą. Uczestniczył w misjach bojowych w Iraku, Afganistanie i Kuwejcie, a za odwagę w Afganistanie został odznaczony Orderem Krzyża Wojskowego. Współpracował też z jednostkami USA i Wielkiej Brytanii. Niedawno wrócił do GROM-u jako zastępca dowódcy po pracy w sektorze cywilnym jako ekspert ds. bezpieczeństwa. Jest szanowany za autorytet, decyzyjność i fachowość wśród żołnierzy i weteranów.