Do Rosji przybyła delegacja wojskowa z Korei Północnej. Koreańscy wojskowi będą poznawać myśl wojskową Rosji?

Jak poinformowała północnokoreańska agencja prasowa KCNA, którą cytuje agencja Reuters, do Rosji przybyła delegacja ds. edukacji wojskowej Koreańskiej Armii Ludowej pod przewodnictwem Kim Kum-chola, dyrektora Uniwersytetu Wojskowego Kim Ir Sena. Jest to pierwsza wymiana wojskowa między dwoma krajami od czasu podpisania przez Rosję i Korę Północną paktu zobowiązującego do ściślejszej współpracy wojskowej.

