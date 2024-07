Ilu żołnierzy straciła Rosja w „specjalnej operacji wojskowej”?

PAP 21:36

Od początku wojny w Ukrainie zginęło ok. 120 tys. rosyjskich żołnierzy - obliczyli eksperci portali Mediazona, Meduza i rosyjskojęzycznego kanału BBC. Każdego dnia na froncie ginie 200-250 żołnierzy. Wyliczenia oparte na źródłach otwartych oraz rejestrze spraw spadkowych zostały opublikowane w piątek (5 lipca). Jakie są rzeczywiste straty Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, to świat może, dowie się po tym, gdy wojna się skończy. To samo dotyczy bilansu strat poniesionych przez Siły Zbrojne Ukrainy,..

i Autor: Pixabay